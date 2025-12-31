تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
المرأة
ياسمين صبري تختتم العام برسالة إنسانية تدعو للتأمل ونشر الإيجابية
Lebanon 24
31-12-2025
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
المصرية
ياسمين صبري
عبر خاصية «الستوري» على حسابها في إنستغرام مقولةً لجلال الدين
الرومي
جاء فيها:
«حين تعثر على الجمال في قلبك ستعثر عليه في كل قلب».
وقد لاقت العبارة تفاعلًا من متابعيها، الذين اعتبروا أنّ الرسالة تحمل بعدًا إنسانيًا وروحيًا، وتعبّر عن دعوة للتأمل الداخلي ونشر الإيجابية مع نهاية العام
