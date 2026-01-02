ليس كل ما هو رائج يناسبك… كيف تبنين أسلوبك الخاص في عالم الموضة؟

في زمن تتسارع فيه صيحات الموضة وتفيض فيه منصات التواصل بصور الإطلالات المتنوعة، تجد كثير من النساء أنفسهن أمام سؤال محيّر: كيف يمكن بناء أسلوب شخصي ثابت وسط هذا الزخم المتغيّر؟ خبراء الموضة يجمعون على أن الإجابة لا تكمن في ملاحقة كل جديد، بل في اختيار ما يعبّر عن الذات ويمنح الراحة والثقة.



وترى محررة مجلة "غلامور" للأزياء والجمال، مادلين دانغمان، أن الأسلوب الشخصي الحقيقي يبدأ من الشعور بالانسجام مع ما نرتديه، لا من مدى مواكبته للموضة. فاختيار الملابس، برأيها، يجب أن ينبع من المتعة والراحة، لا من ضغط الصيحات العابرة.



وتؤكد دانغمان أن الأسلوب ليس قالبًا جامدًا، بل يتطوّر مع مراحل الحياة المختلفة، محذّرة من فرض إطلالات لا تتماشى مع نمط الحياة اليومي، لأن ذلك يولّد شعورًا بالتكلّف أو التنكّر للذات. وتنصح بالعودة إلى خزانة الملابس، وتحديد القطع المفضّلة وتحليل القواسم المشتركة بينها، لاستخلاص "بصمة أسلوب" واضحة تساعد في اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا.



وعند التسوق، توصي الخبيرة باعتماد قاعدة بسيطة: أي قطعة جديدة يجب أن تكون قابلة للتنسيق ضمن ثلاث إطلالات مختلفة على الأقل، وإلا فهي غالبًا لا تنتمي إلى الأسلوب الشخصي الحقيقي.



كما تشجّع على اعتماد مفهوم "خزانة الملابس الكبسولة"، التي تقوم على عدد محدود من القطع الأساسية عالية الجودة، مثل الجينز المريح، القميص الأبيض، السترة الكلاسيكية، والحقيبة ذات التصميم الخالد، مع إمكانية تجديد الإطلالات عبر الإكسسوارات أو بعض اللمسات العصرية.



وتخلص دانغمان إلى أن الأسلوب الشخصي ليس سباقًا مع الموضة، بل مسارًا هادئًا لاكتشاف الذات، وتحقيق التوازن بين الهوية والراحة والتعبير الصادق عبر الملابس.



(وكالة الأنباء الألمانية)

Advertisement