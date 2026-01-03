أخفت ملامحه.. زوج ميريام فارس يلهو مع عائلته في منزلهم الفخم (صور)

نشرت الفنانة عبر خاصية الستوري على حسابها على صورا وذلك احتفالا بنهاية العام 2025 .



وظهر في اللقطات أولادها جايدن ودايف متري، وهما يتشاركان معها بالنشاطات والألعاب التي تختارها وتنفذها في منزلها الفخم.

وحرصت ميريام على إلتقاط الصور من مكان عالٍ لإخفاء ملامح زوجها ، الذي شارك معها في النشاط ومشى معها ليطبعا شكل قدميهما ويديهما مع قدمي ابنيهما والأحرف الأولى من اسمائهم وتزيينها بما يتلاءم مع رغبات جابدن ودايف.







