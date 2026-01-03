تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
أخفت ملامحه.. زوج ميريام فارس يلهو مع عائلته في منزلهم الفخم (صور)
Lebanon 24
03-01-2026
|
04:17
نشرت الفنانة
ميريام فارس
عبر خاصية الستوري على حسابها على
انستغرام
صورا وذلك احتفالا بنهاية العام 2025 .
وظهر في اللقطات أولادها جايدن ودايف متري، وهما يتشاركان معها بالنشاطات والألعاب التي تختارها وتنفذها في منزلها الفخم.
وحرصت ميريام على إلتقاط الصور من مكان عالٍ لإخفاء ملامح زوجها
داني متري
، الذي شارك معها في النشاط ومشى معها ليطبعا شكل قدميهما ويديهما مع قدمي ابنيهما والأحرف الأولى من اسمائهم وتزيينها بما يتلاءم مع رغبات جابدن ودايف.
تابع
