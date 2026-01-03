تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
إيميه صياح بإطلالة شتويّة وتفاؤل مع بداية 2026
Lebanon 24
03-01-2026
|
05:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة ومقدمة البرامج إيميه
صياح
عبر خاصيّة القصص على
مواقع التواصل الاجتماعي
صورة توثّق لحظة صباحيّة هادئة أثناء احتساء القهوة في أحد المقاهي، مرفقة بتعليق ترحيبي بعام 2026.
وظهرت بإطلالة شتويّة بسيطة، في أجواء عكست التفاؤل وبداية عام جديد.
