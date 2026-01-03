تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جمال نابع من الداخل.. كيف يصنع الذكاء العاطفي إشراق المرأة؟
Lebanon 24
03-01-2026
|
10:17
لا يقتصر جمال المرأة على ملامحها الخارجية، بل يتجلى بوضوح في قدرتها على فهم مشاعرها والتعامل مع مشاعر الآخرين، وهو ما يُعرف بالذكاء العاطفي. فالمرأة التي تمتلك وعيًا عاطفيًا عاليًا تعرف كيف تعبّر عن إحساسها بهدوء، وتحتوي المواقف الصعبة دون انفعال، ما يمنحها حضورًا مميزًا وجاذبية طبيعية.
ويظهر جمال الذكاء العاطفي في التعاطف، والقدرة على الإصغاء، وبناء علاقات إنسانية قائمة على الاحترام والتفاهم. هذا النوع من الجمال لا يبهت مع الوقت، بل يزداد عمقًا وتأثيرًا، لأنّه نابع من الداخل ويعكس نضجًا وثقة بالنفس، تجعل المرأة أكثر إشراقًا في عيون من حولها.
