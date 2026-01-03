صيحات2026... بين روح الجرأة والاهتمام بالتفاصيل

يحمل عام 2026 معه موسماً من الأزياء التعبيرية المفعمة بالحسّ الملموس، يجمع بين الجرأة والعملية.

فمن الدنيم الداكن إلى الألوان القوية والاتجاهات المستدامة، تبدو الموضة هذا العام أكثر نضجًا وواقعية دون أن تفقد روحها المتجددة.

يتصدّر الدنيم الداكن مشهد الصيحات مع تدرّجات أعمق من النيلي تمنح الإطلالات طابعاً أنيقاً دون التفريط بالبساطة اليومية. وتبرز القصّات الكلاسيكية والتصاميم المصقولة لدى علامات مثل GAP، لتقدّم قطعاً تناسب مختلف الأوقات من النهار إلى المساء.

وفي إطار الجمالية “Softgirl”، تتقدّم الكشاكش والخامات الملمسية إلى الواجهة، حيث يلعب المصممون هذا العام على عناصر الحجم والطبقات في الفساتين والبلوزات والتنانير.

وتظهر طبقات انسيابية وتباينات غير متوقعة في الخامات لدى دور مثل Chloé وAnna Sui، ما يضفي حركة ورومانسية على الإطلالات اليومية والرسمية.

أما النقشات النباتية، فتتحرر من إطارها الموسمي التقليدي لتصبح حاضرة على مدار العام، مع طبعات لزهور كبيرة وألوان مشبعة وتصاميم عصرية. وتظهر هذه النقشات على البدلات الرسمية والفساتين الفضفاضة، ما يضيف لمسة تفاؤل وجمال طبيعي إلى الإطلالات الحديثة.

وتسيطر الألوان الأساسية القوية على لوحة ألوان 2026، مثل الأحمر القوي والأزرق الداكن والأصفر الحيوي، سواء في إطلالات كاملة اللون أو بتباينات لافتة. وقدمت علامات مثل Loewe وDior معالجة جريئة لهذه الألوان ضمن قصّات كلاسيكية.

وفي عالم الإكسسوارات، تعود المجوهرات الضخمة إلى الواجهة، مع سلاسل نحتيّة وأحجار كبيرة ومعادن ممزوجة، لتتحول القطع إلى عناصر بارزة تضفي حضوراً قوياً على الإطلالة. وتقدّم Madewell تصاميم عملية يسهل تنسيقها وإبرازها.

كما تحجز الموضة المستدامة موقعاً أساسياً ضمن صيحات العام، مع تركيز متزايد من المصممين والمستهلكين على المواد الصديقة للبيئة.

وتتصدر علامات مثل Stella McCartney وReformation وEileen Fisher هذا التوجّه عبر استخدام أقمشة حيوية معاد تدويرها ومواد منخفضة الأثر البيئي بأسلوب فاخر بعيد عن الطابع الوظيفي البحت.

وتدخل الطبعات المستوحاة من الطبيعة والحيوانات بقوة إلى المشهد عبر تصاميم مرحة وغير تقليدية، مثل نقشة في تعاونات ASOS x PUMA، ما يمنح التشكيلات طابعاً شاباً وممتعاً.

وفي المقابل، تقدّم الدرجات الهادئة والبودريّة اتجاهاً أكثر رقة ونعومة، مثل العاجي والزهري الفاتح والأزرق السماوي والأخضر الهادئ. وتتبنّى دار Fendi هذا الأسلوب كصيغة للترف العصري القائم على البساطة المدروسة.

وبمجملها، تعكس صيحات عام 2026 روح الجرأة والاهتمام بالتفاصيل، مع تقدير متجدد للجماليات الملموسة والتعبيرية والواعية بيئياً.