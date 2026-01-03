تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

صيحات2026... بين روح الجرأة والاهتمام بالتفاصيل

Lebanon 24
03-01-2026 | 14:54
A-
A+
Doc-P-1463467-639030743218397072.jpeg
Doc-P-1463467-639030743218397072.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يحمل عام 2026 معه موسماً من الأزياء التعبيرية المفعمة بالحسّ الملموس، يجمع بين الجرأة والعملية.
 
فمن الدنيم الداكن إلى الألوان القوية والاتجاهات المستدامة، تبدو الموضة هذا العام أكثر نضجًا وواقعية دون أن تفقد روحها المتجددة.
يتصدّر الدنيم الداكن مشهد الصيحات مع تدرّجات أعمق من النيلي تمنح الإطلالات طابعاً أنيقاً دون التفريط بالبساطة اليومية. وتبرز القصّات الكلاسيكية والتصاميم المصقولة لدى علامات مثل GAP، لتقدّم قطعاً تناسب مختلف الأوقات من النهار إلى المساء.
وفي إطار الجمالية الناعمة “Softgirl”، تتقدّم الكشاكش والخامات الملمسية إلى الواجهة، حيث يلعب المصممون هذا العام على عناصر الحجم والطبقات في الفساتين والبلوزات والتنانير.
 
وتظهر طبقات انسيابية وتباينات غير متوقعة في الخامات لدى دور مثل Chloé وAnna Sui، ما يضفي حركة ورومانسية على الإطلالات اليومية والرسمية.
أما النقشات النباتية، فتتحرر من إطارها الموسمي التقليدي لتصبح حاضرة على مدار العام، مع طبعات لزهور كبيرة وألوان مشبعة وتصاميم عصرية. وتظهر هذه النقشات على البدلات الرسمية والفساتين الفضفاضة، ما يضيف لمسة تفاؤل وجمال طبيعي إلى الإطلالات الحديثة.
وتسيطر الألوان الأساسية القوية على لوحة ألوان 2026، مثل الأحمر القوي والأزرق الداكن والأصفر الحيوي، سواء في إطلالات كاملة اللون أو بتباينات لافتة. وقدمت علامات مثل Loewe وDior معالجة جريئة لهذه الألوان ضمن قصّات كلاسيكية.
وفي عالم الإكسسوارات، تعود المجوهرات الضخمة إلى الواجهة، مع سلاسل نحتيّة وأحجار كبيرة ومعادن ممزوجة، لتتحول القطع إلى عناصر بارزة تضفي حضوراً قوياً على الإطلالة. وتقدّم Madewell تصاميم عملية يسهل تنسيقها وإبرازها.
كما تحجز الموضة المستدامة موقعاً أساسياً ضمن صيحات العام، مع تركيز متزايد من المصممين والمستهلكين على المواد الصديقة للبيئة.
 
وتتصدر علامات مثل Stella McCartney وReformation وEileen Fisher هذا التوجّه عبر استخدام أقمشة حيوية معاد تدويرها ومواد منخفضة الأثر البيئي بأسلوب فاخر بعيد عن الطابع الوظيفي البحت.
وتدخل الطبعات المستوحاة من الطبيعة والحيوانات بقوة إلى المشهد عبر تصاميم مرحة وغير تقليدية، مثل نقشة الغزال في تعاونات ASOS x PUMA، ما يمنح التشكيلات طابعاً شاباً وممتعاً.
وفي المقابل، تقدّم الدرجات الهادئة والبودريّة اتجاهاً أكثر رقة ونعومة، مثل العاجي والزهري الفاتح والأزرق السماوي والأخضر الهادئ. وتتبنّى دار Fendi هذا الأسلوب كصيغة للترف العصري القائم على البساطة المدروسة.
وبمجملها، تعكس صيحات عام 2026 روح الجرأة والاهتمام بالتفاصيل، مع تقدير متجدد للجماليات الملموسة والتعبيرية والواعية بيئياً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إهتمام سعودي بتفاصيل الإنتخابات النيابيّة وتكوين كتلة سنيّة مُتجانسة
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الخارجية والدفاع السوريان يلتقيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إهتمام فرنسي بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش" ورسائل لودريان بين الدعم والإنذار
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة بين لقاح كورونا ووفاة 10 أطفال؟ تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الناعمة

الغزال

البلوز

العاج

جمالي

رومان

روما

اونا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:16 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:57 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
07:16 | 2026-01-04
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04
Lebanon24
03:18 | 2026-01-04
Lebanon24
00:57 | 2026-01-04
Lebanon24
00:01 | 2026-01-04
Lebanon24
23:00 | 2026-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24