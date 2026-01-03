تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
المرأة الكينية بين التحديات وفرص تعزيز المشاركة في المجتمع
Lebanon 24
03-01-2026
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير الإحصاءات إلى أنّ النساء يشكّلن 51% من عدد السكان في كينيا، إلا أنّ حضورهن لا يزال محدوداً في مواقع صنع القرار، وفرص العمل، والحصول على التعليم والرعاية الصحية، وهو واقع لا يعكس حجم وجودهن الفعلي في المجتمع.
وفي مقال رأي نشرته «Nation Media»، كتبت دوركاس موغا-أودومبي، محررة شؤون النوع الاجتماعي والصحة، أنّ مفهوم التضامن بين النساء أصبح أكثر تعقيداً في السنوات الأخيرة، إذ ترسّخت فكرة شائعة مفادها أنّ النساء لا يدعمن بعضهن البعض ويفضّلن البقاء “المرأة الوحيدة في الغرفة” بدلاً من فتح الأبواب لغيرهن.
غير أنّ الكاتبة ترفض التسليم بهذه الفكرة بوصفها حقيقة ثابتة، داعيةً النساء إلى إعادة بناء جسور الدعم المتبادل، وتحويل عام 2026 إلى فرصة عملية لتبنّي مبادرات تُعزّز تمكين المرأة وتوسّع مشاركتها في مختلف المجالات.
Advertisement
