نساء مبتكرات في العلوم ضمن برنامج Mission Unstoppable

تقدم شبكة CBS برنامج “Mission Unstoppable” وكانت قد تطرقت في حلقة اليوم الى انجازات المرأة تحت عنوان “Innovative Women in Science”، للاحتفاء بنساء رائدات في مجالات علمية متنوعة. وتتناول الحلقة قصص عالمات ومهندسات ورائدات فضاء وباحثات في علوم البحار وغيرها، ممن يحققن إنجازات لافتة ويسهمن في تطوير البحث العلمي حول العالم.

ويهدف البرنامج من خلال هذه الحلقة إلى إبراز التحديات التي تواجهها مجالات يغلب عليها الطابع الذكوري، وتسليط الضوء على النجاحات التي حققنها، في خطوة تهدف إلى تشجيع الفتيات على دخول مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وتقدّم الحلقة بأسلوب مبسط ومشوق من خلال مقدمة البرنامج ميرندا ، التي تعمل على جعل الموضوعات العلمية أقرب إلى الجمهور.