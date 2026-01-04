تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

مراحل الحمل الثلاث… خريطة طبية لفهم نمو الجنين وتحولات الأم

Lebanon 24
04-01-2026 | 00:01
A-
A+
Doc-P-1463527-639031069192291549.webp
Doc-P-1463527-639031069192291549.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يقسّم الأطباء فترة الحمل إلى ثلاثة أثلاث، لكل منها خصائص بيولوجية وتغيرات مختلفة تطال الجنين والأم. ولا يُعدّ هذا التقسيم زمنياً فقط، بل يشكّل أداة طبية أساسية لمتابعة تطور الجنين، وتقييم صحة الحامل، ورصد أي مخاطر محتملة.

الثلث الأول من الحمل (الأسبوع 1 – 13)

يُعدّ الأكثر حساسية، إذ تبدأ خلاله عملية تكوّن الأعضاء الأساسية للجنين، ما يجعله أكثر تأثراً بالعوامل الخارجية كالأدوية والعدوى وسوء التغذية. كما ترتفع خلال هذه المرحلة نسبة الإجهاض مقارنة ببقية الحمل.

خلال الأسابيع الأولى، يتشكّل الجهاز العصبي المركزي، ويبدأ القلب بالخفقان مبكراً ليكون أول عضو يعمل في جسم الجنين. كما تظهر براعم الأطراف وتتكوّن ملامح الوجه بشكل أولي.

مع نهاية الأسبوع الثالث عشر:
• الطول: 7–8 سم
• الوزن: 23–43 غراماً
• الحجم: يقارب حبّة الليمون

تغيرات الأم: غثيان وإرهاق، تقلبات مزاجية، تغيّر الشهية، تورم الثديين وكثرة التبول. وتُعدّ المتابعة الطبية المبكرة وتناول حمض الفوليك أمراً أساسياً في هذه المرحلة.

الثلث الثاني من الحمل (الأسبوع 14 – 28)

غالباً ما يُوصف بأنه المرحلة الأكثر راحة، إذ تخفّ الأعراض المزعجة ويزداد شعور الأم بالاطمئنان. تستمر الأعضاء بالنمو وتبدأ بأداء وظائفها تدريجياً، وتصبح العظام أكثر صلابة، بينما تتطور الحواس، خصوصاً السمع.

في هذا الثلث تشعر الأم بحركة الجنين للمرة الأولى، ما يعزز الارتباط العاطفي به.

مع نهاية الثلث الثاني:
• الطول: 35–37 سم
• الوزن: 760–900 غرام
• الحجم: قريب من حبّة قرع صغيرة

تغيرات الأم: تحسّن الطاقة والشهية، توسّع البطن، آلام خفيفة في الظهر، وظهور تصبغات أو علامات تمدد. كما تُجرى فحوصات أساسية لمتابعة نمو الجنين وصحة الأم.

الثلث الثالث من الحمل (الأسبوع 29 – الولادة)

تمثّل هذه المرحلة الاستعداد النهائي للولادة. يزداد وزن الجنين بسرعة وتتراكم الدهون تحت الجلد، ويستمر نمو الدماغ والجهاز العصبي، فيما تكتمل الرئتان تدريجياً. وغالباً ما يتخذ الجنين وضعية الرأس إلى الأسفل استعداداً للولادة.

مع نهاية الحمل:
• الطول: 50–53 سم
• الوزن: 3–3.5 كيلوغرامات
• الحجم: يقارب حجم بطيخة كبيرة

تغيرات الأم: ثقل الجسم، صعوبة الحركة، ضيق تنفس، اضطرابات نوم، تقلصات رحمية، وكثرة التبول. وتزداد زيارات الطبيب لمراقبة وضعية الجنين والاستعداد للمخاض.

في ختام الرحلة، يبقى الاستعداد النفسي والجسدي عاملاً أساسياً لعبور مرحلة الولادة بأمان، واستقبال المولود الجديد بثقة واطمئنان.

(مواقع إلكترونية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف تؤثر اضطرابات الغذاء لدى الأم أثناء الحمل على الجنين؟
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة طبية وتبرعات من الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل للأسر النازحة من قرى الخط الأزرق
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: توتر الأم يسرّع نمو أطفالها… والأسنان تظهر مبكرًا بشكل لافت
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة بين عمر الأم وتطور الأجنة؟
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

بيت أ

بيرة

ساسي

طراف

راما

ويست

حمية

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
07:16 | 2026-01-04
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04
Lebanon24
03:18 | 2026-01-04
Lebanon24
00:57 | 2026-01-04
Lebanon24
23:00 | 2026-01-03
Lebanon24
16:45 | 2026-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24