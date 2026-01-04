تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
مراحل الحمل الثلاث… خريطة طبية لفهم نمو الجنين وتحولات الأم
Lebanon 24
04-01-2026
|
00:01
يقسّم الأطباء فترة الحمل إلى ثلاثة أثلاث، لكل منها خصائص بيولوجية وتغيرات مختلفة تطال الجنين والأم. ولا يُعدّ هذا التقسيم زمنياً فقط، بل يشكّل أداة طبية أساسية لمتابعة تطور الجنين، وتقييم صحة الحامل، ورصد أي مخاطر محتملة.
الثلث الأول من الحمل (الأسبوع 1 – 13)
يُعدّ الأكثر حساسية، إذ تبدأ خلاله عملية تكوّن الأعضاء الأساسية للجنين، ما يجعله أكثر تأثراً بالعوامل الخارجية كالأدوية والعدوى وسوء التغذية. كما ترتفع خلال هذه المرحلة نسبة الإجهاض مقارنة ببقية الحمل.
خلال الأسابيع الأولى، يتشكّل الجهاز العصبي المركزي، ويبدأ القلب بالخفقان مبكراً ليكون أول عضو يعمل في جسم الجنين. كما تظهر براعم الأطراف وتتكوّن ملامح الوجه بشكل أولي.
مع نهاية الأسبوع الثالث عشر:
• الطول: 7–8 سم
• الوزن: 23–43 غراماً
• الحجم: يقارب حبّة الليمون
تغيرات الأم: غثيان وإرهاق، تقلبات مزاجية، تغيّر الشهية، تورم الثديين وكثرة التبول. وتُعدّ المتابعة الطبية المبكرة وتناول حمض الفوليك أمراً أساسياً في هذه المرحلة.
الثلث الثاني من الحمل (الأسبوع 14 – 28)
غالباً ما يُوصف بأنه المرحلة الأكثر راحة، إذ تخفّ الأعراض المزعجة ويزداد شعور الأم بالاطمئنان. تستمر الأعضاء بالنمو وتبدأ بأداء وظائفها تدريجياً، وتصبح العظام أكثر صلابة، بينما تتطور الحواس، خصوصاً السمع.
في هذا الثلث تشعر الأم بحركة الجنين للمرة الأولى، ما يعزز الارتباط العاطفي به.
مع نهاية الثلث الثاني:
• الطول: 35–37 سم
• الوزن: 760–900 غرام
• الحجم: قريب من حبّة قرع صغيرة
تغيرات الأم: تحسّن الطاقة والشهية، توسّع البطن، آلام خفيفة في الظهر، وظهور تصبغات أو علامات تمدد. كما تُجرى فحوصات أساسية لمتابعة نمو الجنين وصحة الأم.
الثلث الثالث من الحمل (الأسبوع 29 – الولادة)
تمثّل هذه المرحلة الاستعداد النهائي للولادة. يزداد وزن الجنين بسرعة وتتراكم الدهون تحت الجلد، ويستمر نمو الدماغ والجهاز العصبي، فيما تكتمل الرئتان تدريجياً. وغالباً ما يتخذ الجنين وضعية الرأس إلى الأسفل استعداداً للولادة.
مع نهاية الحمل:
• الطول: 50–53 سم
• الوزن: 3–3.5 كيلوغرامات
• الحجم: يقارب حجم بطيخة كبيرة
تغيرات الأم: ثقل الجسم، صعوبة الحركة، ضيق تنفس، اضطرابات نوم، تقلصات رحمية، وكثرة التبول. وتزداد زيارات الطبيب لمراقبة وضعية الجنين والاستعداد للمخاض.
في ختام الرحلة، يبقى الاستعداد النفسي والجسدي عاملاً أساسياً لعبور مرحلة الولادة بأمان، واستقبال المولود الجديد بثقة واطمئنان.
(مواقع إلكترونية)
