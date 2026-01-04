تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
تخلت عن الشعر الاشقر.. مايا دياب بلوك جديد
Lebanon 24
04-01-2026
|
11:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت النجمة
مايا دياب
حفلاً ناجحاً في
قبرص التركية
وفاجأت الجميع باعتمادها على لوك مختلف تماماً غيّر من ملامحها بشكل كامل.
واستعرضت النجمة
اللبنانية
إطلالتها الجميلة قبل صعودها على المسرح وفاجأت الجميع بتخليها عن شعرها الأشقر وتغييره إلى الأسود القاتم، في تغيير جريء بدل من ملامحها ومنحها إطلالة متجددة وجميلة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ورجح الغالبية أن يكون شعراً مستعاراً وخطوة جرئية من مايا التي تبحث دائماً عن التغيير والتجدد إن لناحية الملابس أو المكياج والشعر.
واختارت مايا لهذا الحفل فستاناً ناعماً بتصميم عصري باللون الأسود، وجاء بتصميم قصير وبقماش مخرم وضيق من الأعلى مع أكمام من الشبك المخرم، وأضيف إليه على شكل تنورة قصيرة سوداء مصنوعة من الشراريب البراقة ونسقت معه كولون شفاف وبدت في غاية
الرقة
والأنوثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبي بلوك جديد
Lebanon 24
روبي بلوك جديد
05/01/2026 00:55:44
05/01/2026 00:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب تكشف كواليس خلافها مع أصالة نصري
Lebanon 24
مايا دياب تكشف كواليس خلافها مع أصالة نصري
05/01/2026 00:55:44
05/01/2026 00:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوك جديد.. هكذا يستعد أحمد العوضي للمشاركة في السباق الرمضاني
Lebanon 24
بلوك جديد.. هكذا يستعد أحمد العوضي للمشاركة في السباق الرمضاني
05/01/2026 00:55:44
05/01/2026 00:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حجازي: نتجه إلى مرحلة جديدة مختلفة عنوانها الانفتاح والتلاقي والحوار من دون أي تخلي عن الثوابت
Lebanon 24
حجازي: نتجه إلى مرحلة جديدة مختلفة عنوانها الانفتاح والتلاقي والحوار من دون أي تخلي عن الثوابت
05/01/2026 00:55:44
05/01/2026 00:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اللون الأسود
قبرص التركية
مايا دياب
اللبنانية
التركية
الاشقر
التركي
لبنان
قد يعجبك أيضاً
طالبها بـ50 ألف دولار... فنانة عربيّة تتعرّض للإبتزاز وتهديد بنشر فيديو لها!
Lebanon 24
طالبها بـ50 ألف دولار... فنانة عربيّة تتعرّض للإبتزاز وتهديد بنشر فيديو لها!
10:44 | 2026-01-04
04/01/2026 10:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث كاد أنّ يُودي بحياتها... ممثلة تكشف ما جرى معها داخل منزلها
Lebanon 24
حادث كاد أنّ يُودي بحياتها... ممثلة تكشف ما جرى معها داخل منزلها
08:46 | 2026-01-04
04/01/2026 08:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إيفانجلين ليلي: أعاني تلفاً دماغيّاً
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إيفانجلين ليلي: أعاني تلفاً دماغيّاً
07:16 | 2026-01-04
04/01/2026 07:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة شائعة في يوميات النساء… ومؤشرات مقلقة على صحة القولون
Lebanon 24
أطعمة شائعة في يوميات النساء… ومؤشرات مقلقة على صحة القولون
03:18 | 2026-01-04
04/01/2026 03:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:44 | 2026-01-04
طالبها بـ50 ألف دولار... فنانة عربيّة تتعرّض للإبتزاز وتهديد بنشر فيديو لها!
08:46 | 2026-01-04
حادث كاد أنّ يُودي بحياتها... ممثلة تكشف ما جرى معها داخل منزلها
07:16 | 2026-01-04
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إيفانجلين ليلي: أعاني تلفاً دماغيّاً
05:18 | 2026-01-04
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
03:18 | 2026-01-04
أطعمة شائعة في يوميات النساء… ومؤشرات مقلقة على صحة القولون
00:57 | 2026-01-04
غطاء الوسادة… التفصيل الصغير الذي يدمّر شعرك أو يحميه
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 00:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 00:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 00:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24