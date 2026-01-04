تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
المرأة

تخلت عن الشعر الاشقر.. مايا دياب بلوك جديد

Lebanon 24
04-01-2026 | 11:53
أحيت النجمة مايا دياب حفلاً ناجحاً في قبرص التركية وفاجأت الجميع باعتمادها على لوك مختلف تماماً غيّر من ملامحها بشكل كامل.

واستعرضت النجمة اللبنانية إطلالتها الجميلة قبل صعودها على المسرح وفاجأت الجميع بتخليها عن شعرها الأشقر وتغييره إلى الأسود القاتم، في تغيير جريء بدل من ملامحها ومنحها إطلالة متجددة وجميلة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ورجح الغالبية أن يكون شعراً مستعاراً وخطوة جرئية من مايا التي تبحث دائماً عن التغيير والتجدد إن لناحية الملابس أو المكياج والشعر.
واختارت مايا لهذا الحفل فستاناً ناعماً بتصميم عصري باللون الأسود، وجاء بتصميم قصير وبقماش مخرم وضيق من الأعلى مع أكمام من الشبك المخرم، وأضيف إليه على شكل تنورة قصيرة سوداء مصنوعة من الشراريب البراقة ونسقت معه كولون شفاف وبدت في غاية الرقة والأنوثة.
مايا <a class='entities-links' href='/entity/1584387721/دياب/ar/1?utm_term=PublicFigures-دياب&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-دياب&id=113372&catid=0&pagetype=PublicFigures'>دياب</a> بالشعر الأسود
