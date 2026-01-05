ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!

كشفت الممثلة أسماء جلال حقيقة تعاونها مع في فيلم جديد بعنوان "برجاء ربط الأحزمة"، بعد نجاح تعاونهما الأول في فيلم "إن غاب القط"، المعروض حاليًا.



وفي تصريح صحافي، نفت أسماء مشاركتها في الفيلم الجديد، وأعلنت أنها تركز حاليًا على التحضير لفيلم "4 عرفي" إلى جانب الممثل .



وأكدت أسماء عدم مشاركتها في أي عمل درامي خلال شهر المقبل، علماً أنها قامت في العامين الماضيين ببطولة مسلسل "أشغال شقة" مع هشام ماجد.



وفيلم "إن غاب القط" من بطولة آسر ياسين وأسماء جلال، انتصار، ، ، حمزة ، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. (آرم نيوز)



