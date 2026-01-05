تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد انتشار أخبار انفصال زوجها عن زوجته الثانية.. هكذا علّقت الممثلة المعروفة
Lebanon 24
05-01-2026
|
10:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الممثلة لقاء الخميسي عن ردها الأول بعد انتشار
أخبار
انفصال زوجها، لاعب
كرة القدم
السابق محمد عبدالمنصف، عن زوجته الثانية الفنانة إيمان الزيدي.
ونشرت لقاء، صورة مرسومة بطريقة تخيلية، عبر "
ستوري
" حسابها على إنستغرام، ومدون عليها بعض العبارات، وجاءت كالتالي: "خلقنا لنحب، خلقنا لنعمر القلوب ودا، هنيئا لمن بحثوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها، وطوبى لمن امتلأت قلوبهم طهرا منحت عطائها، فسكن السلام فيها".
يذكر أن، الفنانة إيمان الزيدي كتبت في تدوينة سابقة عبر حسابها على
فيسبوك
، تكشف من خلالها انفصالها عن زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف حارس مرمى
نادي الزمالك
الأسبق، وجاء في تدوينتها: "أعلن انفصالي عن زوجي
محمد عبد
المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".
ويعد محمد عبد المنصف أحد أهم حراس كرة القدم في مصر ونادي
الزمالك
، الذين نجحوا في كتابة تاريخ كبير في
الكرة
المصرية
قبل إعلان اعتزاله كرة القدم، وهو متزوج حاليا من الفنانة لقاء الخميسي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كلّف محاميه إرسال وثيقة الطلاق.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته للمرة الثانية خلال 4 أشهر
Lebanon 24
كلّف محاميه إرسال وثيقة الطلاق.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته للمرة الثانية خلال 4 أشهر
05/01/2026 20:09:10
05/01/2026 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار ارتباطه بدينا الشربيني.. هذا ما فعلته زوجة كريم محمود عبد العزيز (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار ارتباطه بدينا الشربيني.. هذا ما فعلته زوجة كريم محمود عبد العزيز (صور)
05/01/2026 20:09:10
05/01/2026 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟
Lebanon 24
تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟
05/01/2026 20:09:10
05/01/2026 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار شائعة انفصالهما.. فنان لبناني شهير يحتفل برفقة زوجته بعيده بأجواء رومانسية (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار شائعة انفصالهما.. فنان لبناني شهير يحتفل برفقة زوجته بعيده بأجواء رومانسية (فيديو)
05/01/2026 20:09:10
05/01/2026 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي الزمالك
كرة القدم
محمد عبد
المصرية
الزمالك
فيسبوك
ستوري
أخبار
تابع
قد يعجبك أيضاً
كوني واثقة… وتألقك سيشع من داخلك!
Lebanon 24
كوني واثقة… وتألقك سيشع من داخلك!
12:50 | 2026-01-05
05/01/2026 12:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
Lebanon 24
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
07:59 | 2026-01-05
05/01/2026 07:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
07:23 | 2026-01-05
05/01/2026 07:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات بينهما.. ياسمين عبد العزيز تتصالح مع شقيقها! (صورة)
Lebanon 24
بعد خلافات بينهما.. ياسمين عبد العزيز تتصالح مع شقيقها! (صورة)
04:46 | 2026-01-05
05/01/2026 04:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. أحلام تنشر صورا لابنتها فاطمة تعرفوا إليها
Lebanon 24
للمرة الأولى.. أحلام تنشر صورا لابنتها فاطمة تعرفوا إليها
01:36 | 2026-01-05
05/01/2026 01:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
15:46 | 2026-01-04
04/01/2026 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
14:00 | 2026-01-04
04/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:50 | 2026-01-05
كوني واثقة… وتألقك سيشع من داخلك!
07:59 | 2026-01-05
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
07:23 | 2026-01-05
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
04:46 | 2026-01-05
بعد خلافات بينهما.. ياسمين عبد العزيز تتصالح مع شقيقها! (صورة)
01:36 | 2026-01-05
للمرة الأولى.. أحلام تنشر صورا لابنتها فاطمة تعرفوا إليها
23:00 | 2026-01-04
من تصميم إيلي صعب.. زين قطامي تتألق بفستان كاجوال
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 20:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24