Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

بعد انتشار أخبار انفصال زوجها عن زوجته الثانية.. هكذا علّقت الممثلة المعروفة

Lebanon 24
05-01-2026 | 10:36
أعلنت الممثلة لقاء الخميسي عن ردها الأول بعد انتشار أخبار انفصال زوجها، لاعب كرة القدم السابق محمد عبدالمنصف، عن زوجته الثانية الفنانة إيمان الزيدي.


ونشرت لقاء، صورة مرسومة بطريقة تخيلية، عبر "ستوري" حسابها على إنستغرام، ومدون عليها بعض العبارات، وجاءت كالتالي: "خلقنا لنحب، خلقنا لنعمر القلوب ودا، هنيئا لمن بحثوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها، وطوبى لمن امتلأت قلوبهم طهرا منحت عطائها، فسكن السلام فيها".


يذكر أن، الفنانة إيمان الزيدي كتبت في تدوينة سابقة عبر حسابها على فيسبوك، تكشف من خلالها انفصالها عن زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق، وجاء في تدوينتها: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".


ويعد محمد عبد المنصف أحد أهم حراس كرة القدم في مصر ونادي الزمالك، الذين نجحوا في كتابة تاريخ كبير في الكرة المصرية قبل إعلان اعتزاله كرة القدم، وهو متزوج حاليا من الفنانة لقاء الخميسي.
نادي الزمالك

كرة القدم

محمد عبد

المصرية

الزمالك

فيسبوك

ستوري

أخبار

