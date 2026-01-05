بعد انتشار أخبار انفصال زوجها عن زوجته الثانية.. هكذا علّقت الممثلة المعروفة

أعلنت الممثلة لقاء الخميسي عن ردها الأول بعد انتشار انفصال زوجها، لاعب السابق محمد عبدالمنصف، عن زوجته الثانية الفنانة إيمان الزيدي.





ونشرت لقاء، صورة مرسومة بطريقة تخيلية، عبر " " حسابها على إنستغرام، ومدون عليها بعض العبارات، وجاءت كالتالي: "خلقنا لنحب، خلقنا لنعمر القلوب ودا، هنيئا لمن بحثوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها، وطوبى لمن امتلأت قلوبهم طهرا منحت عطائها، فسكن السلام فيها".





يذكر أن، الفنانة إيمان الزيدي كتبت في تدوينة سابقة عبر حسابها على ، تكشف من خلالها انفصالها عن زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف حارس مرمى الأسبق، وجاء في تدوينتها: "أعلن انفصالي عن زوجي المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".





ويعد محمد عبد المنصف أحد أهم حراس كرة القدم في مصر ونادي ، الذين نجحوا في كتابة تاريخ كبير في قبل إعلان اعتزاله كرة القدم، وهو متزوج حاليا من الفنانة لقاء الخميسي.



