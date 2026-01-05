تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
-8
o
بشري
9
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هبة نور بإطلالة عفوية (صورة)
Lebanon 24
05-01-2026
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
هبة نور
عبر حسابها على
مواقع التواصل الاجتماعي
صورة جديدة التُقطت داخل مصعد، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال بسيطة جمعت بين الجينز والكنزة القطنية، مع حقيبة صغيرة ونظارات شمسية، ما لاقى تفاعلًا من المتابعين الذين أثنوا على بساطة الإطلالة وعفويتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هبة نور بلقطة عفوية… وأناقتها الجذّابة تلفت الأنظار
Lebanon 24
هبة نور بلقطة عفوية… وأناقتها الجذّابة تلفت الأنظار
06/01/2026 00:29:49
06/01/2026 00:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة نور في مشهد غير معتاد… أجواء عفوية ولحظات خاصة (صورة)
Lebanon 24
هبة نور في مشهد غير معتاد… أجواء عفوية ولحظات خاصة (صورة)
06/01/2026 00:29:49
06/01/2026 00:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة نور بإطلالة شتوية لافتة
Lebanon 24
هبة نور بإطلالة شتوية لافتة
06/01/2026 00:29:49
06/01/2026 00:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ساندرا رزق تلفت انتباه متابعيها بإطلالة أنيقة وعفوية
Lebanon 24
ساندرا رزق تلفت انتباه متابعيها بإطلالة أنيقة وعفوية
06/01/2026 00:29:49
06/01/2026 00:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
هبة نور
الكنز
قد يعجبك أيضاً
كوني واثقة… وتألقك سيشع من داخلك!
Lebanon 24
كوني واثقة… وتألقك سيشع من داخلك!
12:50 | 2026-01-05
05/01/2026 12:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار انفصال زوجها عن زوجته الثانية.. هكذا علّقت الممثلة المعروفة
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار انفصال زوجها عن زوجته الثانية.. هكذا علّقت الممثلة المعروفة
10:36 | 2026-01-05
05/01/2026 10:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
Lebanon 24
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
07:59 | 2026-01-05
05/01/2026 07:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
07:23 | 2026-01-05
05/01/2026 07:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات بينهما.. ياسمين عبد العزيز تتصالح مع شقيقها! (صورة)
Lebanon 24
بعد خلافات بينهما.. ياسمين عبد العزيز تتصالح مع شقيقها! (صورة)
04:46 | 2026-01-05
05/01/2026 04:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:50 | 2026-01-05
كوني واثقة… وتألقك سيشع من داخلك!
10:36 | 2026-01-05
بعد انتشار أخبار انفصال زوجها عن زوجته الثانية.. هكذا علّقت الممثلة المعروفة
07:59 | 2026-01-05
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
07:23 | 2026-01-05
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
04:46 | 2026-01-05
بعد خلافات بينهما.. ياسمين عبد العزيز تتصالح مع شقيقها! (صورة)
01:36 | 2026-01-05
للمرة الأولى.. أحلام تنشر صورا لابنتها فاطمة تعرفوا إليها
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 00:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 00:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 00:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24