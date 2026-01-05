هبة نور بإطلالة عفوية (صورة)

نشرت الممثلة عبر حسابها على صورة جديدة التُقطت داخل مصعد، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال بسيطة جمعت بين الجينز والكنزة القطنية، مع حقيبة صغيرة ونظارات شمسية، ما لاقى تفاعلًا من المتابعين الذين أثنوا على بساطة الإطلالة وعفويتها.

