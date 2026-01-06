تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

صيحات الجمال الكوري 2026

Lebanon 24
06-01-2026 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1464511-639033001011271526.webp
Doc-P-1464511-639033001011271526.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

مع بداية عام 2026، تستعد شركات مستحضرات التجميل الكورية لطرح موجة جديدة من كريمات العناية بالبشرة والشعر، تركز على مفاهيم البشرة الزجاجية والتلميع والتركيبات المبتكرة.

ويتوقع خبراء التجميل إطلاق المزيد من التونر وبخاخات الوجه المرطّبة، إضافة إلى منتجات تعنى بصحة فروة الرأس ونمو الشعر، بما في ذلك تركيبات تهدئ التهيج وتقوي الجذور وتقلل التساقط.

وفي مجال الشعر، ستتوسع صيحات الجمال الكوري لتشمل العناية العميقة بفروة الرأس، مع استخدام مكونات مثل PDRN والإكسوسومات والببتيدات، التي كانت في السابق مخصصة للعناية بالبشرة.

كما يبرز استخدام حمض PDRN المستخلص من سمك السلمون، والذي يُعرف بقدرته على تهدئة الالتهابات، وتحفيز إنتاج الكولاجين، وتعزيز تجديد الخلايا، ومن المتوقع أن يشهد رواجاً أكبر في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر خلال العام المقبل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اختيار سفير لبناني لتحكيم مسابقة "ملكة جمال الباراغواي 2026"
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الغرة القصيرة تسيطر على صيحات الموضة!
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الكوري الجنوبي: مهمتنا التاريخية هي إنهاء العداء مع كوريا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين قائد الجيش والسفير الكوري في اليرزة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24

سمك السلمون

السلمون

الكورية

جميل ال

التركي

جمال ا

الترك

التون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-01-06
Lebanon24
06:51 | 2026-01-06
Lebanon24
05:55 | 2026-01-06
Lebanon24
05:45 | 2026-01-06
Lebanon24
04:39 | 2026-01-06
Lebanon24
03:21 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24