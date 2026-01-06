صيحات الجمال الكوري 2026

مع بداية عام 2026، تستعد شركات مستحضرات التجميل لطرح موجة جديدة من كريمات العناية بالبشرة والشعر، تركز على مفاهيم البشرة الزجاجية والتلميع والتركيبات المبتكرة.

ويتوقع خبراء التجميل إطلاق المزيد من التونر وبخاخات الوجه المرطّبة، إضافة إلى منتجات تعنى بصحة فروة الرأس ونمو الشعر، بما في ذلك تركيبات تهدئ التهيج وتقوي الجذور وتقلل التساقط.

وفي مجال الشعر، ستتوسع صيحات الجمال الكوري لتشمل العناية العميقة بفروة الرأس، مع استخدام مكونات مثل PDRN والإكسوسومات والببتيدات، التي كانت في السابق مخصصة للعناية بالبشرة.

كما يبرز استخدام حمض PDRN المستخلص من ، والذي يُعرف بقدرته على تهدئة الالتهابات، وتحفيز إنتاج الكولاجين، وتعزيز تجديد الخلايا، ومن المتوقع أن يشهد رواجاً أكبر في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر خلال العام المقبل.