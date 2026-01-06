مشروبات ضارة أثناء الدورة الشهرية

تمر معظم النساء بفترة الشهرية التي تصاحبها تغيرات هرمونية تؤثر على الجسم مسببة الألم، الانتفاخ، تقلصات الرحم، والتقلبات المزاجية. وخلال هذه الفترة، يصبح اختيار المشروبات التي يتم تناولها أمرًا بالغ الأهمية، إذ قد تزيد بعض المشروبات من حدة الأعراض وتؤثر سلبًا على الراحة والصحة العامة.

وأفاد موقع News Medical بأن المشروبات التي يُنصح بتجنبها أثناء الحيض تشمل:

المشروبات والمحلاة: تحتوي على نسب عالية من السكر والكافيين، ما قد يزيد من التقلصات والالتهابات ويؤثر على امتصاص المهمة مثل المغنيسيوم. الكافيين بشكل مفرط: مثل القهوة، الشاي الأسود، ومشروبات الطاقة، إذ قد يفاقم انقباض الأوعية الدموية ويزيد الألم عند بعض النساء. مشروبات الطاقة: لاحتوائها على مزيج من الكافيين والسكر والمنشطات، ما قد يزيد التوتر وارتفاع معدل ضربات القلب والأرق. : يسبب الجفاف واضطراب النوم وزيادة التقلصات ويؤثر على توازن الهرمونات. المشروبات الباردة جدًا أو المثلجة: قد تؤدي إلى تقلصات معوية وزيادة الانزعاج الهضمي، لذلك يفضل تناول السوائل بدرجة حرارة معتدلة أو دافئة.

وينصح الخبراء بالاعتماد على المشروبات الدافئة والمرطبة لتخفيف أعراض الدورة الشهرية والحفاظ على راحة الجسم خلال هذه الفترة الحساسة.