دراسة علمية: القهوة تضعف عظام النساء.. والشاي يتفوّق صحيًا

أظهرت دراسة طويلة الأمد أجراها باحثون من أن شرب الشاي يرتبط بصحة أفضل للعظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، بخلاف القهوة التي لم تُظهر فوائد مماثلة عند الإفراط في تناولها.



وتابعت الدراسة نحو 10 آلاف امرأة تبلغ أعمارهن 65 عامًا فأكثر على مدى عشر سنوات، مع قياس كثافة في عظام الورك والفخذ. وتبيّن أن النساء اللواتي يداومن على شرب الشاي يتمتعن بكثافة أعلى للعظام مقارنة بغيرهن، في حين لم تُسجل للقهوة آثار إيجابية واضحة، بل ارتبط الإفراط فيها (أكثر من خمسة أكواب يوميًا) بانخفاض كثافة العظام.



وأكد الباحثون أن هشاشة العظام تشكل خطرًا كبيرًا، خصوصًا لدى النساء بعد انقطاع الطمث، إذ تصيب واحدة من كل ثلاث نساء فوق سن الخمسين، وترتبط بارتفاع معدلات الكسور والوفيات. وتشير التقديرات إلى أن المرض يتأثر بعوامل عدة، أبرزها نقص الكالسيوم وفيتامين "د" وقلة النشاط البدني.



وفسّر الباحثون فائدة الشاي باحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاتيكينات، التي تدعم تكوين العظام وتحد من تكسيرها، في حين قد يؤثر الكافيين الموجود في القهوة على امتصاص الكالسيوم، وإن كان ذلك أقل ضررًا عند الاستهلاك المعتدل.



وخلصت الدراسة إلى أن شرب الشاي باعتدال قد يكون خيارًا داعمًا لصحة عظام النساء الأكبر سنًا، مع التأكيد على أن الوقاية الفعلية من هشاشة العظام تبقى مرتبطة أساسًا بنمط حياة صحي يشمل الحركة، والتغذية السليمة، والحصول على الكالسيوم وفيتامين "د"، والامتناع عن التدخين.

