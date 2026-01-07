بعد عرض الأزياء.. بيلا حديد قريبا ممثلة!

تستعد عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني حديد لخوض أول تجربة تمثيلية لها من خلال مسلسل تشويقي جديد بعنوان "The Beauty"، يُعرض على منصة Disney+.



وتدور أحداث العمل حول عملاء في مكتب التحقيقات يحققون في سلسلة وفيات غامضة تطال عارضات أزياء، قبل أن يقودهم البحث إلى اكتشاف ينتقل جنسيًا، يمنح المصابين مظهرًا مثاليًا أقرب إلى الكمال، لكن بثمن مرعب يهدد حياتهم.



ويقود البطولة الممثل إيفان بيترز في دور العميل مادسن، إلى جانب ريبيكا هول بدور شريكته جوردان بينيت، حيث تمتد رحلة التحقيق من إلى ، وسط شبكة معقدة من المصالح والجرائم.



ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم، من بينهم ميغان ترينور، أشتون كوتشر، أنتوني راموس، جيريمي بوب، نيكولا بيلتز بيكهام، إيزابيلا روسيلليني، وأميليا غراي هاملين.







