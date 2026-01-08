تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

ميرومي... صيحة موضة 2026 للحقائب

Lebanon 24
08-01-2026 | 16:10
أعلنت شركة "يوكاي إنجينيرينغ" اليابانية عن إطلاق الروبوت الصغير "ميرومي"، الذي يقدم تجربة فريدة للمستخدمين تتجاوز مجرد الزينة التقليدية، ليصبح رفيقاً تفاعلياً يعتمد على الذكاء العاطفي.

ويتميز "ميرومي" بحساسيته المتطورة التي تتيح له متابعة الحركات، والانتباه للمارة، والتفاعل مع مستخدمه بحركات تشبه الحيوانات الأليفة أو الأطفال. وقد استُوحي اسمه من الكلمة اليابانية "ميرو" التي تعني "ينظر"، في إشارة إلى قدرته على مراقبة محيطه بطريقة ذكية.

ويأتي الروبوت بثلاثة ألوان هي الوردي والرمادي والعاجي، بأسعار تبدأ من 122 دولاراً، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الشحن العالمي في نيسان 2026، بعد إطلاق حملة دعم عبر منصة "كيك ستارتر".

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، شونسوكي أوكي، أن الهدف من "ميرومي" هو إدخال البهجة إلى الحياة اليومية، خاصة في الأماكن المزدحمة، وجعل تجربة التنقل أكثر متعة وتفاعلية، ليكون "سفيراً للسعادة" لدى مستخدميه.

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24