تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

مكونات فعّالة لتوحيد لون البشرة ومعالجة التصبغات

Lebanon 24
09-01-2026 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1466148-639035752287694235.webp
Doc-P-1466148-639035752287694235.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعدّ فصل الخريف التوقيت الأنسب لعلاج البقع الداكنة، إذ تنخفض حدّة التعرّض لأشعة الشمس، ما يحدّ من تحفيز الميلانين المسؤول عن التصبغات. وتنتج هذه البقع غالبًا عن التعرّض المتكرر للشمس من دون حماية، ما يؤدي إلى خلل في إنتاج وتوزيع الصبغة في البشرة.

وتستهدف العلاجات الحديثة آليات تكوّن الميلانين من مصدرها، مع الحرص على الحفاظ على توازن البشرة وتهدئتها. ورغم أن العلاجات الموضعية تبقى أقل فاعلية من التقشير أو الليزر في العيادات، إلا أنها تتميّز بتدرّج مفعولها وملاءمتها لمختلف أنواع البشرة، بما فيها الحساسة.

أبرز المكونات الفعّالة:
• الإكسوسومات: تعزّز تجديد الخلايا وتساعد على توحيد لون البشرة وتقليل العيوب.
• النياسيناميد: يخفّف البقع الداكنة، يمنع ظهور تصبغات جديدة، ويقوّي حاجز البشرة مع قدرة تحمّل عالية.
• حمض الترانيكساميك: يحدّ من إنتاج الميلانين ويخفّف البقع الناتجة عن الشمس أو الهرمونات، مع خصائص مضادة للالتهاب.
• الغلوكونولاكتون: مقشّر لطيف يسرّع تجديد الخلايا، يعزّز الترطيب، ويمنح البشرة إشراقًا من دون تهيّج.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الشتاء.. مكونات تعتني بالبشرة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: ندعو كافة المكونات الجنوبية اليمنية للمشاركة الفعالة في مؤتمر الرياض
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى لمرضى السرطان: تقنية تعيد فعالية العلاج الكيميائي لأورام الرئة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل خلال تشييع الشيخ جمال الدين في عاليه: لوحدة الصف والالتزام براية توحيدية وطنية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

ميلاني

اكتون

ميلان

الترا

العلا

اسين

سوما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
13:09 | 2026-01-09
Lebanon24
10:32 | 2026-01-09
Lebanon24
07:27 | 2026-01-09
Lebanon24
03:09 | 2026-01-09
Lebanon24
00:43 | 2026-01-09
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24