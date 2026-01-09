مكونات فعّالة لتوحيد لون البشرة ومعالجة التصبغات

يُعدّ فصل الخريف التوقيت الأنسب لعلاج البقع الداكنة، إذ تنخفض حدّة التعرّض لأشعة الشمس، ما يحدّ من تحفيز الميلانين المسؤول عن التصبغات. وتنتج هذه البقع غالبًا عن التعرّض المتكرر للشمس من دون حماية، ما يؤدي إلى خلل في إنتاج وتوزيع الصبغة في البشرة.



وتستهدف العلاجات الحديثة آليات تكوّن الميلانين من مصدرها، مع الحرص على الحفاظ على توازن البشرة وتهدئتها. ورغم أن العلاجات الموضعية تبقى أقل فاعلية من التقشير أو الليزر في العيادات، إلا أنها تتميّز بتدرّج مفعولها وملاءمتها لمختلف أنواع البشرة، بما فيها الحساسة.



أبرز المكونات الفعّالة:

• الإكسوسومات: تعزّز تجديد الخلايا وتساعد على توحيد لون البشرة وتقليل العيوب.

• النياسيناميد: يخفّف البقع الداكنة، يمنع ظهور تصبغات جديدة، ويقوّي حاجز البشرة مع قدرة تحمّل عالية.

• حمض الترانيكساميك: يحدّ من إنتاج الميلانين ويخفّف البقع الناتجة عن الشمس أو الهرمونات، مع خصائص مضادة للالتهاب.

• الغلوكونولاكتون: مقشّر لطيف يسرّع تجديد الخلايا، يعزّز الترطيب، ويمنح البشرة إشراقًا من دون تهيّج.





Advertisement