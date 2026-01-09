هكذا يتعافى جلدك من إفراطات موسم الأعياد

بعد انتهاء موسم الأعياد، تعاني الكثير من النساء من آثار الإفراط في الطعام والحلويات والمشروبات الكحولية والسهر على البشرة، مثل البثور، والاحمرار، وفقدان النضارة.

وقالت خبيرة الصحة والعناية بالبشرة، فومّاشان، من Landys Chemist، إن الإفراط في الأطعمة الدسمة والكحول قد يتلف الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن مرونة البشرة، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الزيوت الطبيعية، وظهور حب الشباب، وجفاف البشرة، وملمس غير متساوٍ. وأضافت أن النوم الجيد أساسي لتجديد البشرة وإنتاج الكولاجين وتقليل الهالات السوداء.

وأوضحت أن الجلد يبدأ عادة في التوازن في خلال 7 إلى 21 يوماً بعد الإفراطات، بحسب مستوى الترطيب وجودة النوم ومستوى الالتهابات. ونصحت النساء بالتركيز في بداية يناير على إصلاح وحماية البشرة باستخدام مرطب لطيف، وغسول، وواقي شمس، مع تجنب المقشرات، والريتينويدات، والمنتجات المعطرة القوية.

ومع تحسن البشرة، يمكن إدخال خطوات إضافية مثل تقليل الاحمرار، ودعم تجدد الخلايا، وتحسين الملمس تدريجياً باستخدام مقشر لطيف مرة أسبوعياً، ومواد مهدئة مثل النياسيناميد، ودعم الصحة الداخلية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 وفيتامين د.

وأشارت فومّاشان إلى أنه بحلول أواخر كانون الثاني، يجب أن تصبح البشرة أكثر مرونة، ويمكن حينها إعادة إدخال المنتجات النشطة ضمن روتين بسيط ومتناسق، مؤكدة أن صحة البشرة طويلة الأمد تُبنى على الاستمرارية والروتين المنتظم.