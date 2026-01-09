تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

جينيفر أنيستون تعتمد الكينوا للحفاظ على رشاقتها

Lebanon 24
09-01-2026 | 16:15
أوضحت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون سر حفاظها على نمط حياة صحي ورشاقتها، مؤكدة أهمية تناول تغذية متوازنة بشكل يومي. وأكدت النجمة الشهيرة بشخصية "رايتشل غرين" في مسلسل "فريندز" أنها تحرص على تناول السلطات أثناء السفر أو بين جلسات التصوير، مع التركيز على مكوّن رئيسي يجعل سلطاتها أكثر فائدة، وهو الكينوا.

وتحتوي سلطات أنيستون على الخس والطماطم والخيار والبقدونس مع الكينوا المطبوخة، إضافة إلى الحمص وجبنة الفيتا وصلصة خلّ الليمون، ما يساعدها في الحفاظ على وزنها المثالي والحصول على تغذية كاملة.

ويعتبر الكينوا مصدراً غنياً بالبروتين الكامل والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويعزز صحة القلب، ويحسن الهضم، وينظم مستويات السكر في الدم، ويساعد على إنقاص الوزن. كما تحتوي الكينوا على الفلافونويدات مثل الكويرسيتين والكايمبفيرول التي تقي من الالتهابات والفيروسات وتقليل خطر الإصابة بالسرطان والاكتئاب، مما يجعلها جزءاً أساسياً من حمية النجمة الصحية.

مواضيع ذات صلة
