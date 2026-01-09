جينيفر أنيستون تعتمد الكينوا للحفاظ على رشاقتها

أوضحت الممثلة الأميركية سر حفاظها على نمط حياة صحي ورشاقتها، مؤكدة أهمية تناول تغذية متوازنة بشكل يومي. وأكدت النجمة الشهيرة بشخصية "رايتشل " في مسلسل "فريندز" أنها تحرص على تناول السلطات أثناء السفر أو بين جلسات التصوير، مع التركيز على مكوّن رئيسي يجعل سلطاتها أكثر فائدة، وهو الكينوا.

وتحتوي سلطات على الخس والطماطم والخيار والبقدونس مع الكينوا المطبوخة، إضافة إلى الحمص وجبنة الفيتا وصلصة خلّ الليمون، ما يساعدها في الحفاظ على وزنها المثالي والحصول على تغذية كاملة.

ويعتبر الكينوا مصدراً غنياً بالبروتين الكامل والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويعزز صحة القلب، ويحسن الهضم، وينظم مستويات السكر في ، ويساعد على إنقاص الوزن. كما تحتوي الكينوا على الفلافونويدات مثل الكويرسيتين والكايمبفيرول التي تقي من الالتهابات والفيروسات وتقليل خطر الإصابة بالسرطان والاكتئاب، مما يجعلها جزءاً أساسياً من النجمة الصحية.