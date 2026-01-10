أهداها أغنية.. ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تواعد نجما شهيرا! (صورة)

كشف الصحافي شربل لبكي عبر حسابه على " " ان الحالية بيرلا حرب تواعد الفنان ، مشيرا إلى انها شوهدت عدة مرات برفقته وظهرا يدا بيد في المناسبات والأماكن العامة.وكشف مقربون، بحسب لبكي، ان علاقة بيرلا وجوزيف بدأت منذ 3 أشهر، وانه قدم لها أغنيته الأخيرة "ملكة على عرشها".