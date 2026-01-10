تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أهداها أغنية.. ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تواعد نجما شهيرا! (صورة)

Lebanon 24
10-01-2026 | 00:42
كشف الصحافي شربل لبكي عبر حسابه على "انستغرام" ان ملكة جمال لبنان الحالية بيرلا حرب تواعد الفنان جوزيف عطية، مشيرا إلى انها شوهدت عدة مرات برفقته وظهرا يدا بيد في المناسبات والأماكن العامة.

وكشف مقربون، بحسب لبكي، ان علاقة بيرلا وجوزيف بدأت منذ 3 أشهر، وانه قدم لها أغنيته الأخيرة "ملكة على عرشها". 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24