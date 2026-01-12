بعد مرور عدة أشهر على خلعها الحجاب.. ممثلة معروفة تنشر صورًا جديدة لها

نشرت الممثلة منال صورة جديدة لها على كورنيش النيل، بعد مرور عدة أشهر على خلعها الحجاب.

وكانت منال قد شاركت في صورًا ظهرت فيها بدون الحجاب، بعد 13 عامًا من ارتدائه.

وعلى صعيد مسيرتها الفنية، قدمت منال عبداللطيف مجموعة من الأعمال المميزة، منها: أرابيسك، أولاد الشوارع، سوق الخضار، المعمورة، سوق الزلط، على نار هادئة، ملك روحي، أوراق .

أما آخر أعمالها، فكان مسلسل كيد النسا 2 الذي عُرض عام 2012 وشارك فيه نخبة من النجوم مثل ، ، أحمد الدمرداش، ، ودينا .



