المرأة
كيف تعرف عقل شخص؟ جيسي عبدو تطرح سؤالاً عميقًا عبر منشورها
Lebanon 24
12-01-2026
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
جيسي عبدو
عبر حسابها على إنستغرام مقولة للفيلسوف
جورج برنارد شو
، تتناول أهمية الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع من يخالفه الرأي، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب يكشف الكثير عن عقل الشخص وتفكيره.
تأتي هذه المقولة لتذكّرنا بأهمية الحوار واحترام الرأي الآخر كجزء أساسي من التفاهم والنضج الفكري.
جيسي عبدو تنشر صورة جديدة من الإمارات عبر إنستغرام
رسالة مؤثرة من جيسي عبدو
جيسي عبدو تثير تفاعلًا برسالة غامضة (صورة)
جيسي عبدو تشعل مواقع التواصل بصورة من مغامرة صحراوية
جورج برنارد شو
جورج برنارد
جيسي عبدو
برنارد شو
رنا ❗️
برنار
جورج
ساسي
تابع
تساؤلات حول عمل فني جديد لسيرين عبد النور
ممثلة شهيرة بإطلالة جديدة والجمهور يغازلها (صورة)
بعد مرور عدة أشهر على خلعها الحجاب.. ممثلة معروفة تنشر صورًا جديدة لها
زوجة نجم ستار أكاديمي في المستشفى.. وطلب للدعاء لها (صورة)
مطربة مصرية تطالب بتدخل طبي عاجل للفنانة شيرين عبدالوهاب
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
15:23 | 2026-01-12
تساؤلات حول عمل فني جديد لسيرين عبد النور
10:38 | 2026-01-12
ممثلة شهيرة بإطلالة جديدة والجمهور يغازلها (صورة)
08:13 | 2026-01-12
بعد مرور عدة أشهر على خلعها الحجاب.. ممثلة معروفة تنشر صورًا جديدة لها
05:52 | 2026-01-12
زوجة نجم ستار أكاديمي في المستشفى.. وطلب للدعاء لها (صورة)
05:18 | 2026-01-12
مطربة مصرية تطالب بتدخل طبي عاجل للفنانة شيرين عبدالوهاب
03:32 | 2026-01-12
من توقيع زهير مراد.. جينيفر لوبيز تتألق بالبرغندي بتصميم جريء وفاخر
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
