Najib Mikati
متفرقات

صوتكِ لحنه الأول: ماذا تفعل موسيقى الأم بعقل الجنين؟

Lebanon 24
13-01-2026 | 05:20
يبدأ الجنين التعرّف إلى العالم من خلال الصوت قبل الولادة، إذ يُعدّ الرحم أول بيئة حسّية يتلقى فيها الدماغ إشارات خارجية وداخلية تشكّل أسس التطور اللغوي والعاطفي لاحقًا. وتؤكد الدراسات أن الجنين لا يكتفي بسماع الأصوات، بل يبدأ بمعالجتها وتخزينها في ذاكرته العصبية.

تتكوّن الأذن الداخلية في الأسبوع الخامس عشر من الحمل، لكن السمع الفعلي يبدأ بين الأسبوعين 24 و27، حين تصبح القوقعة مرتبطة بالدماغ، وتبدأ الأصوات الخارجية في تنشيط القشرة السمعية. وبسبب إحاطة الجنين بالسوائل، تصل إليه الترددات المنخفضة أوضح من الأصوات الحادة، ويشعر بالصوت ليس فقط عبر الأذن بل من خلال اهتزازات الجمجمة والجسم.

يشمل العالم الصوتي للجنين إيقاع جسم الأم، من نبض القلب إلى تدفق الدم والهضم، إضافة إلى الأصوات الخارجية وعلى رأسها صوت الأم، الذي ينتقل بوضوح عبر جسدها. كما يتفاعل الجنين مع الموسيقى والأصوات المحيطة بتغير ضربات قلبه أو زيادة حركته.

وتظهر الأبحاث أن الأصوات تؤثر فعليًا في تطور الدماغ عبر آليات جينية، وأن الجنين قادر على التعود والتمييز، بل وتخزين أنماط صوتية تظل محفوظة في ذاكرته لأشهر بعد الولادة. لذلك يُنصح بتجنب الضجيج الشديد والمستمر، خاصة في حالات الحمل المعرض للضغط أو الولادة المبكرة.

بيئة الصوت المثالية للجنين تبدأ من حديث الأم إليه بصوت هادئ ومتكرر، ما يبني أساسًا لغويًا مبكرًا، إضافة إلى الاستماع لموسيقى منتظمة الإيقاع، التي تهدئ الجنين وتخفف توتر الأم. كما أن صوت الأب، بتردداته المنخفضة، يسهم في بناء الألفة العاطفية قبل الولادة. في المقابل، يجب تجنب الصراخ والضوضاء المفاجئة لأنها ترفع هرمونات التوتر لدى الأم والجنين.

الخلاصة أن الأصوات التي يسمعها الجنين في الرحم تشكل ذاكرته السمعية الأولى، وتؤثر في لغته وعاطفته لاحقًا، لذلك يبقى صوت الأم هو المرجع الأكثر أمانًا وطمأنينة في عالمه الأول.
متفرقات

المرأة

الإيقاع

القوقعة

بالدم

الدم

