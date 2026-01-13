تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

ذكاء اصطناعي يحوّل صور نساء إلى فضيحة رقمية عالمية

Lebanon 24
13-01-2026 | 06:41
تتفاقم ظاهرة الصور الجنسية المفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما تحوّلت صور نساء عاديات على مواقع التواصل إلى محتوى عارٍ مزيف يُنشر من دون إذنهن، في ما يُعرف بـ"التزييف الجنسي العميق".
 
هذه الممارسات باتت تهدد السمعة والخصوصية وتعرّض الضحايا لأذى نفسي واجتماعي كبير، وسط صعوبة في ملاحقة الجناة أو إثبات زيف الصور.

وفي أحدث التطورات، طالبت بريطانيا منصة "إكس" بالتحرك السريع لإزالة هذا النوع من المحتوى، معتبرة أن أدوات توليد الصور المدمجة في المنصة تسمح بإنشاء صور جنسية لأشخاص حقيقيين، بينهم نساء وقاصرات، دون موافقتهم. كما أطلقت هيئة الاتصالات البريطانية تحقيقًا بموجب قانون السلامة على الإنترنت، الذي يفرض غرامات قاسية أو حتى الحظر في حال عدم الامتثال.

بدورها، طالبت المفوضية الأوروبية المنصة بالاحتفاظ بسجلات أدوات توليد الصور تمهيدًا لمراجعتها، فيما لجأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا إلى تقييد أداة "غروك" للحد من انتشار الصور المزيفة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لوضع ضوابط صارمة تحمي المستخدمين من هذا الشكل الجديد من العنف الرقمي.

متفرقات

المرأة

المفوضية الأوروبية

الذكاء الاصطناعي

البريطانية

البريطاني

إندونيسيا

بريطانيا

الأوروبي

أوروبي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

