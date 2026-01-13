ذكاء اصطناعي يحوّل صور نساء إلى فضيحة رقمية عالمية

تتفاقم ظاهرة الصور الجنسية المفبركة بتقنيات ، بعدما تحوّلت صور نساء عاديات على مواقع التواصل إلى محتوى عارٍ مزيف يُنشر من دون إذنهن، في ما يُعرف بـ"التزييف الجنسي العميق".

هذه الممارسات باتت تهدد السمعة والخصوصية وتعرّض الضحايا لأذى نفسي واجتماعي كبير، وسط صعوبة في ملاحقة الجناة أو إثبات زيف الصور.



وفي أحدث التطورات، طالبت منصة "إكس" بالتحرك السريع لإزالة هذا النوع من المحتوى، معتبرة أن أدوات توليد الصور المدمجة في المنصة تسمح بإنشاء صور جنسية لأشخاص حقيقيين، بينهم نساء وقاصرات، دون موافقتهم. كما أطلقت هيئة الاتصالات تحقيقًا بموجب قانون السلامة على الإنترنت، الذي يفرض غرامات قاسية أو حتى الحظر في حال عدم الامتثال.



بدورها، طالبت المنصة بالاحتفاظ بسجلات أدوات توليد الصور تمهيدًا لمراجعتها، فيما لجأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا إلى تقييد أداة "غروك" للحد من انتشار الصور المزيفة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لوضع ضوابط صارمة تحمي المستخدمين من هذا الشكل الجديد من العنف الرقمي.



