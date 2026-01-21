إطلالة رياضية أنيقة… رابعة الزيات تستمتع بأجواء التزلج

نشرت الإعلامية صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة خلال ممارستها رياضة التزلج على الثلج في أجواء طبيعية خلّابة.



وأطلت مرتدية لباسًا أسود مخصصًا للتزلج مع خوذة ونظارات واقية، عاكسةً أناقة لافتة وانسجامًا مع الأجواء الشتوية، وبدت في الصورة تستمتع بالمناظر الجبلية المغطاة بالثلوج.



وتفاعل المتابعون مع المنشور بشكل واسع، مثنين على إطلالتها الرياضية وأسلوبها المميز، مؤكدين حرصها الدائم على مشاركة لحظات من نشاطاتها وحياتها اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

