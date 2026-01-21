تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-6
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
إطلالة رياضية أنيقة… رابعة الزيات تستمتع بأجواء التزلج
Lebanon 24
21-01-2026
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الإعلامية
رابعة الزيات
صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة خلال ممارستها رياضة التزلج على الثلج في أجواء طبيعية خلّابة.
وأطلت
الزيات
مرتدية لباسًا أسود مخصصًا للتزلج مع خوذة ونظارات واقية، عاكسةً أناقة لافتة وانسجامًا مع الأجواء الشتوية، وبدت في الصورة تستمتع بالمناظر الجبلية المغطاة بالثلوج.
وتفاعل المتابعون مع المنشور بشكل واسع، مثنين على إطلالتها الرياضية وأسلوبها المميز، مؤكدين حرصها الدائم على مشاركة لحظات من نشاطاتها وحياتها اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جيسي عبده تستمتع بأجواء الشتاء في إطلالة أنيقة
Lebanon 24
جيسي عبده تستمتع بأجواء الشتاء في إطلالة أنيقة
22/01/2026 02:22:35
22/01/2026 02:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالخوذة ونظارات التزلج… ميرفا القاضي تستمتع بالأجواء الشتوية
Lebanon 24
بالخوذة ونظارات التزلج… ميرفا القاضي تستمتع بالأجواء الشتوية
22/01/2026 02:22:35
22/01/2026 02:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تتألق بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها
Lebanon 24
رابعة الزيات تتألق بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها
22/01/2026 02:22:35
22/01/2026 02:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تحتفل بعيد الميلاد وسط أجواء مرحة
Lebanon 24
رابعة الزيات تحتفل بعيد الميلاد وسط أجواء مرحة
22/01/2026 02:22:35
22/01/2026 02:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات
الرياض
رياضي
رياض
مارس
الري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة.. فنانة شابة تعلن اعتزالها التمثيل (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة.. فنانة شابة تعلن اعتزالها التمثيل (صورة)
14:03 | 2026-01-21
21/01/2026 02:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"بفستان جذاب".. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة أنيقة
Lebanon 24
"بفستان جذاب".. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة أنيقة
08:32 | 2026-01-21
21/01/2026 08:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة لجيسي عبدو تعكس عزيمتها وإصرارها على التقدم
Lebanon 24
صورة جديدة لجيسي عبدو تعكس عزيمتها وإصرارها على التقدم
06:12 | 2026-01-21
21/01/2026 06:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنانسي عجرم مع والدها ينتشر.. هل تشبهه؟
Lebanon 24
فيديو لنانسي عجرم مع والدها ينتشر.. هل تشبهه؟
04:14 | 2026-01-21
21/01/2026 04:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا أنباء عن انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير!
Lebanon 24
مُجددا أنباء عن انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير!
02:26 | 2026-01-21
21/01/2026 02:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل القصف.. هذا ما شهدته سماء لبنان
Lebanon 24
قبل القصف.. هذا ما شهدته سماء لبنان
12:29 | 2026-01-21
21/01/2026 12:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:03 | 2026-01-21
مفاجأة.. فنانة شابة تعلن اعتزالها التمثيل (صورة)
08:32 | 2026-01-21
"بفستان جذاب".. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة أنيقة
06:12 | 2026-01-21
صورة جديدة لجيسي عبدو تعكس عزيمتها وإصرارها على التقدم
04:14 | 2026-01-21
فيديو لنانسي عجرم مع والدها ينتشر.. هل تشبهه؟
02:26 | 2026-01-21
مُجددا أنباء عن انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير!
23:00 | 2026-01-20
لحماية الشعر من "جفاف الشتاء".. 6 خطوات لاستعادة اللمعان والنعومة
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 02:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 02:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 02:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24