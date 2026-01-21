تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

"كانت عارفه إنها هاتموت".. ريهام سعيد تكشف آخر كلمات منسقة المظهر ريهام عاصم قبل وفاتها

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:00
كانت عارفه إنها هاتموت.. ريهام سعيد تكشف آخر كلمات منسقة المظهر ريهام عاصم قبل وفاتها
كانت عارفه إنها هاتموت.. ريهام سعيد تكشف آخر كلمات منسقة المظهر ريهام عاصم قبل وفاتها photos 0
كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن الكلمات الأخيرة لمنسقة المظهر ريهام عاصم، التي وافته المنية يوم الأحد إثر أزمة صحية مفاجئة.


ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "كانت عارفه إنها هاتموت وقالت لي، الله يرحمك حبيبتي من أطيب الناس في الجنه ان شاء الله".


ورحلت عن عالمنا الاستايلست ريهام عاصم بعدما أشرفت كمصممة أزياء بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت معها مع أبرز النجوم منها فيلم "بنك الحظ" عام 2017 بطولة الفنان محمد ممدوح والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني، مسلسل "شقة فيصل" عام 2019 بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيلم "عمهم" عام 2022 بطولة الفنان محمد إمام.
 
