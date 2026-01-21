تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-6
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
"كانت عارفه إنها هاتموت".. ريهام سعيد تكشف آخر كلمات منسقة المظهر ريهام عاصم قبل وفاتها
Lebanon 24
21-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الإعلامية
ريهام سعيد
عن الكلمات الأخيرة لمنسقة المظهر ريهام عاصم، التي وافته
المنية
يوم الأحد
إثر أزمة صحية مفاجئة.
ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "كانت عارفه إنها هاتموت وقالت لي، الله يرحمك حبيبتي من أطيب الناس في الجنه ان شاء الله".
ورحلت عن عالمنا الاستايلست ريهام عاصم بعدما أشرفت كمصممة أزياء بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت معها مع أبرز النجوم منها فيلم "بنك الحظ" عام 2017 بطولة الفنان محمد ممدوح والفنان
محمد ثروت
والفنان
أكرم حسني
، مسلسل "شقة فيصل" عام 2019 بطولة الفنان كريم
محمود عبد العزيز
، فيلم "عمهم" عام 2022 بطولة الفنان
محمد إمام
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
والدتها فجّرت مفاجأة... هذا سبب وفاة "الستايلست" ريهام عاصم
Lebanon 24
والدتها فجّرت مفاجأة... هذا سبب وفاة "الستايلست" ريهام عاصم
22/01/2026 08:29:38
22/01/2026 08:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
22/01/2026 08:29:38
22/01/2026 08:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع رابعة الزيات تخونها خلال مقابلة: "الماما كانت عارفة اني بنتها بس ما عارفة اسمي"
Lebanon 24
دموع رابعة الزيات تخونها خلال مقابلة: "الماما كانت عارفة اني بنتها بس ما عارفة اسمي"
22/01/2026 08:29:38
22/01/2026 08:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ريهام سعيد تهاجم ممثلاً شهيراً... وتحذف منشورها في وقت لاحق
Lebanon 24
ريهام سعيد تهاجم ممثلاً شهيراً... وتحذف منشورها في وقت لاحق
22/01/2026 08:29:38
22/01/2026 08:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
محمود عبد العزيز
عبد العزيز
كريم محمود
محمود عبد
محمد إمام
أكرم حسني
محمد ثروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد مرور 14 عاماً.. لقاء يجمع "لطفية" و"عصام" أبطال "باب الحارة" شاهدوا كيف أصبحا (فيديو)
Lebanon 24
بعد مرور 14 عاماً.. لقاء يجمع "لطفية" و"عصام" أبطال "باب الحارة" شاهدوا كيف أصبحا (فيديو)
23:50 | 2026-01-21
21/01/2026 11:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. فنانة شابة تعلن اعتزالها التمثيل (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة.. فنانة شابة تعلن اعتزالها التمثيل (صورة)
14:03 | 2026-01-21
21/01/2026 02:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة رياضية أنيقة… رابعة الزيات تستمتع بأجواء التزلج
Lebanon 24
إطلالة رياضية أنيقة… رابعة الزيات تستمتع بأجواء التزلج
10:27 | 2026-01-21
21/01/2026 10:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"بفستان جذاب".. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة أنيقة
Lebanon 24
"بفستان جذاب".. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة أنيقة
08:32 | 2026-01-21
21/01/2026 08:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة لجيسي عبدو تعكس عزيمتها وإصرارها على التقدم
Lebanon 24
صورة جديدة لجيسي عبدو تعكس عزيمتها وإصرارها على التقدم
06:12 | 2026-01-21
21/01/2026 06:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
09:30 | 2026-01-21
21/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
23:50 | 2026-01-21
بعد مرور 14 عاماً.. لقاء يجمع "لطفية" و"عصام" أبطال "باب الحارة" شاهدوا كيف أصبحا (فيديو)
14:03 | 2026-01-21
مفاجأة.. فنانة شابة تعلن اعتزالها التمثيل (صورة)
10:27 | 2026-01-21
إطلالة رياضية أنيقة… رابعة الزيات تستمتع بأجواء التزلج
08:32 | 2026-01-21
"بفستان جذاب".. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة أنيقة
06:12 | 2026-01-21
صورة جديدة لجيسي عبدو تعكس عزيمتها وإصرارها على التقدم
04:14 | 2026-01-21
فيديو لنانسي عجرم مع والدها ينتشر.. هل تشبهه؟
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 08:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 08:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 08:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24