"كانت عارفه إنها هاتموت".. ريهام سعيد تكشف آخر كلمات منسقة المظهر ريهام عاصم قبل وفاتها

كشفت الإعلامية عن الكلمات الأخيرة لمنسقة المظهر ريهام عاصم، التي وافته إثر أزمة صحية مفاجئة.





ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "كانت عارفه إنها هاتموت وقالت لي، الله يرحمك حبيبتي من أطيب الناس في الجنه ان شاء الله".





ورحلت عن عالمنا الاستايلست ريهام عاصم بعدما أشرفت كمصممة أزياء بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت معها مع أبرز النجوم منها فيلم "بنك الحظ" عام 2017 بطولة الفنان محمد ممدوح والفنان والفنان ، مسلسل "شقة فيصل" عام 2019 بطولة الفنان كريم ، فيلم "عمهم" عام 2022 بطولة الفنان .

Advertisement