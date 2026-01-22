تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
المرأة

من داخل منزلها.. رحمة رياض تُثير الجدل إليكم السبب

Lebanon 24
22-01-2026 | 02:18
من داخل منزلها.. رحمة رياض تُثير الجدل إليكم السبب
من داخل منزلها.. رحمة رياض تُثير الجدل إليكم السبب photos 0
انتشر فيديو للفنانة العراقية رحمة رياض وهي تشاهد الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" مع زوجها وأصدقائها من منزلها ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأطلت رحمة وهي تجلس على أعصابها وفي حالة توتر وقلق بإنتظار النتيجة النهائية للموسم السادس من برنامج The Voice، وتفاعلت بشكل هستيري وبحماس كبير لحظة الإعلان عن النتيجة ومعرفتها بفوز المتسابقة السورية جودي شاهين من فريقها، علماً أنها كانت موجودة لحظة الإعلان على المسرح، وهذا ما اربك الجمهور.
 
 
 
 
وتبين ان الحلقة الأخيرة كانت مصورة من فترة وتم تسجيل ثلاث لقطات عفوية للنجوم الثلاث ناصيف زيتون وأحمد سعد ورحمة مع المتسابقين وتم في كل لقطة الإعلان عن إسم فائز لأخذ ردة فعلهم، وبعد إنتهاء تصوير الجمهور الذي استمر لأيام أعلنت النتيجة النهائية لتكون مفاجأة ليس فقط للجمهور، إنما أيضاً للمشترك وللجنة التحكيم.

لجنة التحكيم

ضجة كبيرة

العراقية

السورية

العراقي

العراق

عراقية

