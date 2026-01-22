تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

ثلاث عادات يومية تعزز احترام الذات

Lebanon 24
22-01-2026 | 03:32
ثلاث عادات يومية تعزز احترام الذات
أكد خبراء تطوير الذات أن احترام الذات لا يرتبط بالإنجازات أو تقدير الآخرين، بل هو شعور داخلي يمكن تعزيزه من خلال عادات يومية بسيطة. ويشير المتخصصون إلى أن إدراك قيمة الفرد يبدأ من نفسه، وأن ممارسات يومية ثابتة يمكن أن تساعد على بناء علاقة صحية مع الذات، وزيادة القوة الداخلية والشعور بالسعادة.

ومن أبرز هذه العادات:

  1. الوفاء بالوعود، خصوصًا لنفسك: الحفاظ على الالتزام بما تعد نفسك به يعزز الثقة بالنفس ويقوي الشعور بالقيمة، مع التركيز على الإنجازات الصغيرة والاعتراف بالنقاط القوية الشخصية.

  2. القيام بالأمور الصعبة بانتظام: مواجهة التحديات اليومية تعزز الإحساس بالكفاءة والاستحقاق، وتعلم الفرد أن قدرته على التكيف والتحقيق تستحق الاحترام.

  3. الحضور الدائم لنفسك: العناية بالنفس والاهتمام بالاحتياجات الشخصية بنفس جدية التعامل مع الالتزامات الأخرى يعكس تقدير الذات ويقوي الشعور بالاستحقاق.

وأوضح الخبراء أن ممارسة هذه العادات تساعد على إدراك أن احترام الذات ليس هدفًا مكتسبًا، بل حقيقة موجودة، إذ أن كل شخص يستحق الرعاية والتقدير لمجرد وجوده.

مواضيع ذات صلة
عادات بسيطة ويومية تعزز وظائف الجهاز التنفسي
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير للنساء: 10 عادات تجميلية يومية قد تُهدد صحة عينيك!
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تطوير الذات للنساء من ذوات الإعاقة بأسلوب خاص
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
العادات اليومية التي تطيل العمر وتحسّن جودة الحياة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24

التزام

التركي

على بن

سعادة

الترك

بانت

مارس

تركي

