بعد إعلان قرار اعتزالها.. ممثلة شابة توضح الأسباب

وكتبت رحمة أحمد: "علشان في صحفيين حابين يتواصلوا معايا، ومتشكرة ليهم جدًا، بس أنا محدش يعرفني ومحدش مهتم بأخباري غير اللي بدأوا معايا الرحلة وعارفني كويس، واللي معظمهم على صفحتي دي، أنا مش جاية أعمل تريند، علشان كده ردي هيكون على صفحتي للناس اللي يهمها ردي، أنا ما قولتش اتحجبت زي ما الصفحات بتنزل، مع إن ده شيء يسعدني، ومش معنى إني مش محجبة إني معرفش ربنا (ربنا عالم بالنوايا والناس مالهاش إلا الظاهر). أنا قولت كفاية تمثيل، ومش معنى كده إني بقول إني توبت، توبت دي لما أكون كنت بستخدم مهنة التمثيل في حاجة حرام أو حاجة غلط، والحاجات اللي اشتغلتها واخترتها أكبر دليل. لكن بالعكس، أنا بحترم الفن جدًا جدًا، ويمكن ده سبب ابتعادي عنه، لأني علشان أشتغل وأتواجد ويكون ليا أدوار حلوة، مضطرة أدفع تمن كبير، سواء مجاملات أو إساءات أو تعدي عليّ أو مساومات من بعض المخرجين والمنتجين وأحيانًا نجوم. علشان أعمل الدور ده لازم أوافق على حاجة معينة، طبعًا مش كل الناس كده، ودي مهنة زي أي مهنة فيها الكويس والوحش، أنا بحترم الفن جدًا وبحترم الفنانين اللي بجد".وأضافت أنها شاركت في أدوار فنية بسيطة، لكنها فخورة بها، سواء في المسرح أو الدراما، وكتبت: "واللي يقول إنتي مش لاقية اللي يشغلك، علشان الفرص المحترمة، أو خليني أقول الفرص "الفنية"، اللي جتلي في التمثيل كانت صغيرة، وكنت بقبل بيها لأنها كلها أعمال محترمة لمخرجين فنانين ومحترمين، وقبل كل ده عندهم إنسانية وأصول في الشغلانة، وأنا حاليًا وبقالي فترة كبيرة واقعة في صراع بين إني أكمل وأفضل قوية وأستنى الفرصة اللي معتمدة على موهبتي في عمل حقيقي محترم يحترم موهبتي وإنسانيتي، أو أدفع تمن ده من حياتي النفسية والضغط المادي اللي بتعرضله لقلة الشغل، وأستحمل كلام من الناس يوجع ويأكل في نفسيتي، وأتحمل إهانة إني باختار أشتغل في أدوار صغيرة وأعمل مجهود كبير فيها، واللي في ناس بتوقفني في الشارع تكلمني عنها وتكون مبسوطة بيها ومستنية تسمع هاشتغل تاني في إيه، برغم إنها صغيرة جدًا".يذكر أن آخر مشاركات الفنانة رحمة أحمد مسلسل "رقم سري" عرض عام 2024 وبطولة ياسمين رئيس وصدقي صخر وآخرين، وإخراج التواب، وتأليف .