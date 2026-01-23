تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
استخدم مقاطع مصورة لها.. هيفا وهبي تقع ضحية طبيب تجميل!
Lebanon 24
23-01-2026
|
01:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
لجأت الفنانة
هيفا وهبي
إلى
محكمة القاهرة الاقتصادية
وذلك على خلفية اتهامها طبيب تجميل
مصري
باستخدام مقاطع مصورة لها في الترويج لعيادته من دون الحصول على موافقة مسبقة، مع مطالبتها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، بدعوى انتهاك حقوق
الملكية الفكرية
الخاصة بها.
وقال المستشار
شريف حافظ
، محامي
هيفا
أن الأخيرة زارت أحد المراكز الطبية التابعة للطبيب المعني في نيسان 2023 بهدف الحصول على استشارة طبية فقط، من دون إبرام أي اتفاق إعلاني أو تجاري.وخلال الزيارة، جرى تصوير مقطعين فيديو لها على سبيل الدعم المؤقت ولمرة واحدة، من دون توقيع أي عقود تتيح إعادة استخدام أو نشر هذه المواد لاحقاً.
وقام الطبيب لاحقاً بنشر الفيديوهين عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي من دون الرجوع إلى هيفا أو الحصول على موافقتها الصريحة، وهو ما اعتبرته استغلالًا غير قانوني لأدائها الفني وصورتها، واعتداءً على حقوقها الأدبية والفكرية التي يحميها القانون.
وأضاف محامي هيفا أنها طالبت مراراً بحذف المقاطع المصورة من خلال مدير أعمالها، إلا أن هذه المطالبات لم تلقَ استجابة، ما دفعها إلى اتخاذ المسار القانوني لحماية حقوقها وصورتها الفنية.
