المرأة
نانسي عجرم بإطلالة جريئة وعصرية تثير إعجاب المتابعين (صورة)
Lebanon 24
23-01-2026
|
05:36
photos
تداول روّاد
مواقع التواصل الاجتماعي
صورة جديدة نشرتها الفنانة
نانسي عجرم
عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستغرام»، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة لافتة جمعت بين الجرأة والرقي. واعتمدت
عجرم
فستانًا أسود بتصميم عصري، نسّقته مع حذاء ذي كعب عالٍ، وجلست على أريكة باللونين الأزرق والذهبي، ما أضفى على الصورة طابعًا فنيًا مميزًا.
ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أثنوا على أناقتها وحضورها، حيث حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير من نشرها.
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 19:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 19:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 19:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
