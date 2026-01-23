تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

نانسي عجرم بإطلالة جريئة وعصرية تثير إعجاب المتابعين (صورة)

Lebanon 24
23-01-2026 | 05:36
A-
A+
نانسي عجرم بإطلالة جريئة وعصرية تثير إعجاب المتابعين (صورة)
نانسي عجرم بإطلالة جريئة وعصرية تثير إعجاب المتابعين (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة نشرتها الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستغرام»، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة لافتة جمعت بين الجرأة والرقي. واعتمدت عجرم فستانًا أسود بتصميم عصري، نسّقته مع حذاء ذي كعب عالٍ، وجلست على أريكة باللونين الأزرق والذهبي، ما أضفى على الصورة طابعًا فنيًا مميزًا.
ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أثنوا على أناقتها وحضورها، حيث حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير من نشرها.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلالة أنيقة لليليا الأطرش تثير إعجاب المتابعين (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة عصرية وعملية لداليدا عياش تحظى بإعجاب المتابعين
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بتنورة قصيرة جداً… إعلامية لبنانية بإطلالة جريئة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة جديدة لأمل طالب تثير تفاعل المتابعين
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

نانسي عجرم ب

نانسي عجرم

نانسي عجر

نانسي

الذهب

عجرم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:16 | 2026-01-23
Lebanon24
08:17 | 2026-01-23
Lebanon24
03:17 | 2026-01-23
Lebanon24
01:43 | 2026-01-23
Lebanon24
23:00 | 2026-01-22
Lebanon24
16:30 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24