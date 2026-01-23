نانسي عجرم بإطلالة جريئة وعصرية تثير إعجاب المتابعين (صورة)

تداول روّاد صورة جديدة نشرتها الفنانة عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستغرام»، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة لافتة جمعت بين الجرأة والرقي. واعتمدت فستانًا أسود بتصميم عصري، نسّقته مع حذاء ذي كعب عالٍ، وجلست على أريكة باللونين الأزرق والذهبي، ما أضفى على الصورة طابعًا فنيًا مميزًا.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أثنوا على أناقتها وحضورها، حيث حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير من نشرها.

