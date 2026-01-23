بالصورة.. ساشا دحدوح بإطلالة رياضية داخل الجيم في تركيا

نشرت الممثلة عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام صورة من داخل نادٍ في إسطنبول – ، استعرضت فيها لياقتها البدنية وإطلالتها الرياضية، مرفقة بتعليق “All mine”، في رسالة تعكس اهتمامها بالتمارين والحفاظ على نمط حياة صحي.

Advertisement