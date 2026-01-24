تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
24-01-2026
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد غياب طويل عن الإعلام، حلّت
ملكة جمال لبنان
لعام 1992 نيكول بردويل ضيفة في بودكاست للممثلة والإعلامية نتالي نعوم.
وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة لا زالت نيكول تحافظ على جمالها.
View this post on Instagram
A post shared by Shft (@shft.lb)
وفازت نيكول بلقب ملكة
جمال لبنان
عام 1992، وخطفت الأنظار بجمالها
الأوروبي
ومثلت بلدها في مسابقة
ملكة جمال
العالم في العام نفسه.
وبعد فوزها باللقب الجمالي، شاركت نيكول في فيديو كليب أغنية "حبيبي يا نور
العين
" الشهيرة للفنان عمرو
دياب
، وجسدت
بعد سنوات
دوراً في فيلم "الباحثات عن الحرية" للمخرجة
المصرية
إيناس الدغيدي .
وخاضت مجال عرض الأزياء وتصوير الإعلانات.
وتعيش نيكول حاليا حياة أسرية مستقرة، حيث تزوجت من المحامي الياس أبي يونس، وأنجبت منه ابنتين وابتعدت عن الأضواء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مرور 14 عاماً.. لقاء يجمع "لطفية" و"عصام" أبطال "باب الحارة" شاهدوا كيف أصبحا (فيديو)
Lebanon 24
بعد مرور 14 عاماً.. لقاء يجمع "لطفية" و"عصام" أبطال "باب الحارة" شاهدوا كيف أصبحا (فيديو)
24/01/2026 12:49:23
24/01/2026 12:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نور محمدوف يكشف "وجهه الآخر": أصبحت مقاتلاً بالصدفة
Lebanon 24
نور محمدوف يكشف "وجهه الآخر": أصبحت مقاتلاً بالصدفة
24/01/2026 12:49:23
24/01/2026 12:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين رضا بطلة كليب أبو الجديد
Lebanon 24
شيرين رضا بطلة كليب أبو الجديد
24/01/2026 12:49:23
24/01/2026 12:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتصدر سبوتيفاي.. و"ابتدينا" يتفوق
Lebanon 24
عمرو دياب يتصدر سبوتيفاي.. و"ابتدينا" يتفوق
24/01/2026 12:49:23
24/01/2026 12:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان
جمال لبنان
ملكة جمال
بعد سنوات
الأوروبي
المصرية
أوروبي
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)
04:03 | 2026-01-24
24/01/2026 04:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوك شتوي.. جورجينا تلفت الأنظار بإطلالة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
بلوك شتوي.. جورجينا تلفت الأنظار بإطلالة جديدة (فيديو)
16:26 | 2026-01-23
23/01/2026 04:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دنيا بطمة تبكي خلال حديثها عن فترة سجنها: "الفراق صعب"!
Lebanon 24
دنيا بطمة تبكي خلال حديثها عن فترة سجنها: "الفراق صعب"!
15:24 | 2026-01-23
23/01/2026 03:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. ساشا دحدوح بإطلالة رياضية داخل الجيم في تركيا
Lebanon 24
بالصورة.. ساشا دحدوح بإطلالة رياضية داخل الجيم في تركيا
10:16 | 2026-01-23
23/01/2026 10:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تشارك متابعيها لحظة استجمام هادئة
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تشارك متابعيها لحظة استجمام هادئة
08:17 | 2026-01-23
23/01/2026 08:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:03 | 2026-01-24
بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)
16:26 | 2026-01-23
بلوك شتوي.. جورجينا تلفت الأنظار بإطلالة جديدة (فيديو)
15:24 | 2026-01-23
دنيا بطمة تبكي خلال حديثها عن فترة سجنها: "الفراق صعب"!
10:16 | 2026-01-23
بالصورة.. ساشا دحدوح بإطلالة رياضية داخل الجيم في تركيا
08:17 | 2026-01-23
نجمة "باب الحارة" تشارك متابعيها لحظة استجمام هادئة
05:36 | 2026-01-23
نانسي عجرم بإطلالة جريئة وعصرية تثير إعجاب المتابعين (صورة)
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 12:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 12:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 12:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24