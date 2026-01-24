هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)

بعد غياب طويل عن الإعلام، حلّت لعام 1992 نيكول بردويل ضيفة في بودكاست للممثلة والإعلامية نتالي نعوم.



وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة لا زالت نيكول تحافظ على جمالها.

وفازت نيكول بلقب ملكة عام 1992، وخطفت الأنظار بجمالها ومثلت بلدها في مسابقة العالم في العام نفسه.



وبعد فوزها باللقب الجمالي، شاركت نيكول في فيديو كليب أغنية "حبيبي يا نور " الشهيرة للفنان عمرو ، وجسدت دوراً في فيلم "الباحثات عن الحرية" للمخرجة إيناس الدغيدي .



وخاضت مجال عرض الأزياء وتصوير الإعلانات.



وتعيش نيكول حاليا حياة أسرية مستقرة، حيث تزوجت من المحامي الياس أبي يونس، وأنجبت منه ابنتين وابتعدت عن الأضواء.