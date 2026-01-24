تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)

Lebanon 24
24-01-2026 | 02:39
هل تذكرون بطلة كليب حبيبي يا نور العين لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
هل تذكرون بطلة كليب حبيبي يا نور العين لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو) photos 0
بعد غياب طويل عن الإعلام، حلّت ملكة جمال لبنان لعام 1992 نيكول بردويل ضيفة في بودكاست للممثلة والإعلامية نتالي نعوم.

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة لا زالت نيكول تحافظ على جمالها. 
 
 
 
وفازت نيكول بلقب ملكة جمال لبنان عام 1992، وخطفت الأنظار بجمالها الأوروبي ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم في العام نفسه.

وبعد فوزها باللقب الجمالي، شاركت نيكول في فيديو كليب أغنية "حبيبي يا نور العين" الشهيرة للفنان عمرو دياب، وجسدت بعد سنوات دوراً في فيلم "الباحثات عن الحرية" للمخرجة المصرية إيناس الدغيدي .

وخاضت مجال عرض الأزياء وتصوير الإعلانات.

وتعيش نيكول حاليا حياة أسرية مستقرة، حيث تزوجت من المحامي الياس أبي يونس، وأنجبت منه ابنتين وابتعدت عن الأضواء.

