بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)

نشرت الفنانة تعليقاً غامضاً على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص في"إنستغرام" قالت فيه: "صلاة.. ثقة.. انتظار"، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من متابعيها للتساؤل حول ما إذا كانت الأزمة مع زوجها لاعب السابق قد انتهت بالفعل أم أن ما أعلنته من قبل كان لتهدئة الموقف فقط.



وما زاد من حيرة الجمهور قيام لقاء بعدها بنشر صورة جديدة تجمعها بزوجها محمد عبدالمنصف، والذي يعد الظهور الأول لهما معًا بعد الأزمة الأخيرة.

وأطلت لقاء وزوجها في الصورة برفقة الفنان وزوجته، خلال حضورهما إحدى الحفلات.



وكانت الخميسي قد نفت الشائعات التي أثيرت حول انفصالها عن محمد عبدالمنصف، بعد أنباء زواجه من سيدة غيرها، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام" فيديو يجمعها بزوجها وأطفالهما، في إشارة الى أنها لم تنفصل عنه كما أُشيع، ووجهت رسالة لكل سيدة تتابعها حتى تحافظ على منزلها وعائلتها.