فنانة تُفجّر مفاجأة: محمد رمضان شتمني

تحدّثت الفنانة عن خلافها مع الفنان ، وكشفت أنّه عمد إلى شتمها لكنها سامحته، بسبب إعتذارها عن المشاركة في أحد أعماله الفنية.

وأوضحت أنّ قرارها جاء احتراماً لتاريخها الفنيّ، وأضافت أنّ هذا النوع من الأدوار لا يتماشى مع مسيرتها الفنية ولا مع الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها بها.