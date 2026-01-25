بعد أن أُصيبت بالعصب السابع.. إعلامية عربية ترد على منتقديها: "اللي مش عاجبه شكلي ميلزمنيش"

خرجت الإعلامية لقاء سويدان في مقطع فيديو عبر حسابها على "فيس بوك" للرد على التساؤلات والانتقادات التي طالتها بعد إصابتها بمرض العصب السابع، مؤكدة أنها اختارت المواجهة بدل الابتعاد عن الأضواء. وقالت سويدان إنها راضية تمامًا بما كتبه الله لها في شكلها، مضيفة: "أنا مريضة وراضية جدًا.. المهم الإعاقة متبقاش في عقلك ولا أخلاقك"، ووجهت رسالة لمن يحكم عليها من مظهرها فقط، معتبرة أنهم "يا حرام مش فاهمين"، ومشددة على أنها ليست "عروسة حلاوة" لتختفي بمجرد تغيّر شكلها بسبب المرض. كما هاجمت "أصدقاء المصلحة" الذين يختفون وقت الشدة، قائلة بوضوح: "اللي مش حابب يشوفني وأنا شكلي كده ميلزمنيش في حياتي"، معلنة في الوقت نفسه استمرارها في تقديم برنامجها والذهاب لعملها وجلسات العلاج الطبيعي "من دون خجل". وردًا على اتهامات البحث عن "التريند"، استعرضت لقاء مشوارها الفني منذ طفولتها، مؤكدة أنها "شبعانة شهرة حقيقية" ولا تحتاج إلى "تريند" مؤقت، مشيرة إلى أنها عملت وهي في التاسعة من عمرها مع نجوم كبار، بينهم سعاد حسني ونجوى إبراهيم وصفاء أبو السعود. وختمت بأنها تعتبر ما تتعرض له من تنمر "حسنات بتيجي بدون تعب"، داعية كل من يمر بتجربة مشابهة إلى عدم الاختباء والاستمرار في حياته وعمله، لأن "محدش يضمن في لحظة بكره هيحصله إيه".