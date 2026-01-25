تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بعد أن أُصيبت بالعصب السابع.. إعلامية عربية ترد على منتقديها: "اللي مش عاجبه شكلي ميلزمنيش"

Lebanon 24
25-01-2026 | 03:32
A-
A+
بعد أن أُصيبت بالعصب السابع.. إعلامية عربية ترد على منتقديها: اللي مش عاجبه شكلي ميلزمنيش
بعد أن أُصيبت بالعصب السابع.. إعلامية عربية ترد على منتقديها: اللي مش عاجبه شكلي ميلزمنيش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

خرجت الإعلامية لقاء سويدان في مقطع فيديو عبر حسابها على "فيس بوك" للرد على التساؤلات والانتقادات التي طالتها بعد إصابتها بمرض العصب السابع، مؤكدة أنها اختارت المواجهة بدل الابتعاد عن الأضواء.

وقالت سويدان إنها راضية تمامًا بما كتبه الله لها في شكلها، مضيفة: "أنا مريضة وراضية جدًا.. المهم الإعاقة متبقاش في عقلك ولا أخلاقك"، ووجهت رسالة لمن يحكم عليها من مظهرها فقط، معتبرة أنهم "يا حرام مش فاهمين"، ومشددة على أنها ليست "عروسة حلاوة" لتختفي بمجرد تغيّر شكلها بسبب المرض.

كما هاجمت "أصدقاء المصلحة" الذين يختفون وقت الشدة، قائلة بوضوح: "اللي مش حابب يشوفني وأنا شكلي كده ميلزمنيش في حياتي"، معلنة في الوقت نفسه استمرارها في تقديم برنامجها والذهاب لعملها وجلسات العلاج الطبيعي "من دون خجل".

وردًا على اتهامات البحث عن "التريند"، استعرضت لقاء مشوارها الفني منذ طفولتها، مؤكدة أنها "شبعانة شهرة حقيقية" ولا تحتاج إلى "تريند" مؤقت، مشيرة إلى أنها عملت وهي في التاسعة من عمرها مع نجوم كبار، بينهم سعاد حسني ونجوى إبراهيم وصفاء أبو السعود.

وختمت بأنها تعتبر ما تتعرض له من تنمر "حسنات بتيجي بدون تعب"، داعية كل من يمر بتجربة مشابهة إلى عدم الاختباء والاستمرار في حياته وعمله، لأن "محدش يضمن في لحظة بكره هيحصله إيه".

 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثلة معروفة تكشف إصابتها بالعصب السابع في الوجه (صور)
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أزمة نفسية.. فنانة شهيرة تُصاب بمرض العصب السابع في وجهها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أُصيبت بوعكة صحيّة... نقل ممثلة عربيّة بشكلٍ عاجل إلى المستشفى (صور)
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني نظم لقاءه السابع عشر من "الحوارات الصباحيّة"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لقاء سويدان

أبو السعود

سعاد حسني

اللي مش

السعود

سويدان

تريند

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-01-25
Lebanon24
01:54 | 2026-01-25
Lebanon24
23:00 | 2026-01-24
Lebanon24
15:25 | 2026-01-24
Lebanon24
12:16 | 2026-01-24
Lebanon24
10:33 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24