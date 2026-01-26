ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)

تحدثت الممثلة عن رؤيتها للوسط الفني ومميزاته وتحدياته، مشيرة إلى أن الساحة الفنية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات العشر الأخيرة خاصة على مستوى الدراما العربية.وقالت ماغي خلال حلولها ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، إن هناك تطوراً ملحوظاً في الدراما من حيث المستوى والشكل، لكنها شدّدت على أن غياب الصناعة المتكاملة يظل عائقاً أساسياً.وعن الشائعات والمنافسة داخل الوسط الفني، أكدت ماغي أن النجاح وتحمّل المسؤوليات الكبيرة قد يفتحان الباب أمام الشائعات، مشيرةً الى أن المنافسة أحياناً تصنع قصصاً غير حقيقية، لكنها تحرص دائماً على الابتعاد عن الصراعات وعدم الإساءة لأي شخص.ونفت حدوث أي خلافات حالياً بينها وبين زميلاتها، مؤكدةً أن علاقتها بالفنانة وباقي النجمات جيدة جداً، بالقول: " الأمور منيحة مع الكل".وقالت ماغي: "حلم من أحلامي إني أمثل مع إسعاد يونس، وقريبا سأتواجد في الأعمال المصرية، فضلًا على إن كل الشعب اللبناني بيتكلم كويس جدا لأننا متعودين على مسرحيات عادل إمام والأفلام والمسلسلات المصرية القديمة اتربينا على الفن المصري."وكشفت عن موقف إنساني مؤثّر من طفولتها، تسبب في فصلها من المدرسة، مؤكدةً أنها كانت في صغرها شخصية متمرّدة، لكن تمردها هذا كان دائماً ضد الظلم وليس بدافع الشغب.وأوضحت أنها كانت تتمتع بذاكرة قوية جداً، الأمر الذي مكّنها من التفوّق في المدرسة رغم معاناتها من الصعوبة في القراءة، حيث كانت تعتمد على الحفظ الكامل من دون القدرة على تهجئة الحروف أو قراءتها بشكل صحيح.وقالت ماغي إن إحدى المعلّمات اكتشفت الأمر عندما طلبت منها قراءة بعض الحروف على اللوح، لتفشل في ذلك، ما أدى الى فصلها من المدرسة وإبلاغ أهلها بأن ابنتهم تعاني من مشكلة تعليمية وربما نفسية، خاصة أن معدّل علاماتها كانت مرتفعاً جداً، وأن معلّمة كانت تحبها وتؤمن بقدراتها زارت أهلها ، وأكدت لهم أن ماغي تمتلك ذكاءً حاداً وذاكرة استثنائية، واقترحت أسلوباً مختلفاً لتعليمها القراءة، حيث ربطت الحروف بالألوان، ما ساعدها في حفظها وربطها بصرياً، لتتعلّم ماغي القراءة من جديد وتعود الى المدرسة.