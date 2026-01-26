تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

تفاصيل جديدة في قضية سبّ شيرين عبد الوهاب مدير حساباتها.. هذا ما قرّره القضاء

Lebanon 24
26-01-2026 | 10:24
تفاصيل جديدة في قضية سبّ شيرين عبد الوهاب مدير حساباتها.. هذا ما قرّره القضاء
تفاصيل جديدة في قضية سبّ شيرين عبد الوهاب مدير حساباتها.. هذا ما قرّره القضاء photos 0
أيّدت محكمة "مستأنف الاقتصادية" في القاهرة حكم براءة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من تهمة سبّ وقذف مدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة قد نظرت في الدعوى المقدّمة من مدير حساباتها، والتي اتهمها فيها بالإساءة إليه وقذفه عبر وسائل مختلفة، فيما طالب وكيل المدّعي بتعويض مدني مؤقّت بقيمة 200 ألف جنيه.

ولم تقتصر الدعوى على تهمتي السبّ والقذف، بل شملت أيضًا اتهامات بسوء استخدام منصّات التواصل الاجتماعي وتعمد إزعاج المجني عليه.

يُذكر أنّ محامي شيرين، ياسر قنطوش، كان قد حصل سابقًا على حكم بالبراءة في قضية متصلة بخلافات حول كلمات المرور الخاصة بحساباتها، قبل أن تتقدّم النيابة العامة بطعن استئنافي على الحكم.
