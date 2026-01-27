تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
سياسة ترامب بشأن المهاجرين تتسبّب في بكاء نتالي بورتمان
Lebanon 24
27-01-2026
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الممثلة
ناتالي بورتمان
ضجة كبيرة
بتعليقاتها على تصرفات إدارة
دونالد ترامب
المثيرة للجدل في البلاد، وبكت بحرقة على الأمور الحاصلة وما يقوم به الرئيس الأميركيّ حيال المهاجرين.
وأكدت بورتمان خلال مشاركتها في مهرجان "صندانس" السينمائي أن تصرفات
إدارة ترامب
، ووزيرة الأمن الداخلي
كريستي نويم
، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تمثل أسوأ ما في الإنسانية.
وأضافت وهي تبكي بحرقة: "أنا منفعلة قليلاً، لقد كان أسبوعاً مروعاً، وما يفعله
ترامب
في بلادنا هو ببساطة أمر بذيء، وما تفعله قوات الهجرة الأميركية فاحش بحق الأشخاص المهاجرين، وهو أمر مخزٍ ويجب أن ينتهي". (لها)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يواصل حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
Lebanon 24
ترامب يواصل حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
27/01/2026 20:41:00
27/01/2026 20:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ناصيف زيتون ينهار بالبكاء
Lebanon 24
بالفيديو... ناصيف زيتون ينهار بالبكاء
27/01/2026 20:41:00
27/01/2026 20:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تكون أول مشاعر الطفل حديث الولادة هي البكاء وليس الضحك؟
Lebanon 24
لماذا تكون أول مشاعر الطفل حديث الولادة هي البكاء وليس الضحك؟
27/01/2026 20:41:00
27/01/2026 20:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنقوم بسحب جنسية أي مهاجر أدين بالاحتيال على مواطنينا
Lebanon 24
ترامب: سنقوم بسحب جنسية أي مهاجر أدين بالاحتيال على مواطنينا
27/01/2026 20:41:00
27/01/2026 20:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ناتالي بورتمان
نتالي بورتمان
دونالد ترامب
كريستي نويم
إدارة ترامب
ضجة كبيرة
الجمارك
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الفوليوفيلين".. صيحة تجميلية لامتلاء البشرة: هل ينهي عصر الحقن؟
Lebanon 24
"الفوليوفيلين".. صيحة تجميلية لامتلاء البشرة: هل ينهي عصر الحقن؟
12:03 | 2026-01-27
27/01/2026 12:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
07:35 | 2026-01-27
27/01/2026 07:35:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فجوة جندرية رقمية تهدد وظائف النساء في العالم العربي
Lebanon 24
فجوة جندرية رقمية تهدد وظائف النساء في العالم العربي
06:30 | 2026-01-27
27/01/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأبيض العاجي يهيمن على صيحات الأظافر في 2026
Lebanon 24
الأبيض العاجي يهيمن على صيحات الأظافر في 2026
05:54 | 2026-01-27
27/01/2026 05:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الترتيب الصحيح لروتين العناية بالبشرة
Lebanon 24
الترتيب الصحيح لروتين العناية بالبشرة
05:11 | 2026-01-27
27/01/2026 05:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:43 | 2026-01-26
26/01/2026 03:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات ناشطة بعد خطاب قاسم.. ما السبب؟
Lebanon 24
اتصالات ناشطة بعد خطاب قاسم.. ما السبب؟
13:53 | 2026-01-26
26/01/2026 01:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحريض إسرائيليّ على أحمد الشرع.. ماذا قالت صحيفة عنه؟
Lebanon 24
تحريض إسرائيليّ على أحمد الشرع.. ماذا قالت صحيفة عنه؟
14:00 | 2026-01-26
26/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
05:41 | 2026-01-27
27/01/2026 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:03 | 2026-01-27
"الفوليوفيلين".. صيحة تجميلية لامتلاء البشرة: هل ينهي عصر الحقن؟
07:35 | 2026-01-27
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
06:30 | 2026-01-27
فجوة جندرية رقمية تهدد وظائف النساء في العالم العربي
05:54 | 2026-01-27
الأبيض العاجي يهيمن على صيحات الأظافر في 2026
05:11 | 2026-01-27
الترتيب الصحيح لروتين العناية بالبشرة
00:14 | 2026-01-27
بعد غياب طويل.. فيديو جديد لشيرين عبد الوهاب يقلب مواقع التواصل
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 20:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 20:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 20:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24