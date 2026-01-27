سياسة ترامب بشأن المهاجرين تتسبّب في بكاء نتالي بورتمان

أثارت الممثلة بتعليقاتها على تصرفات إدارة المثيرة للجدل في البلاد، وبكت بحرقة على الأمور الحاصلة وما يقوم به الرئيس الأميركيّ حيال المهاجرين.



وأكدت بورتمان خلال مشاركتها في مهرجان "صندانس" السينمائي أن تصرفات ، ووزيرة الأمن الداخلي ، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تمثل أسوأ ما في الإنسانية.



وأضافت وهي تبكي بحرقة: "أنا منفعلة قليلاً، لقد كان أسبوعاً مروعاً، وما يفعله في بلادنا هو ببساطة أمر بذيء، وما تفعله قوات الهجرة الأميركية فاحش بحق الأشخاص المهاجرين، وهو أمر مخزٍ ويجب أن ينتهي". (لها)

