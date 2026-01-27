تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد الخمسين.. دليلكِ للعبور بسلام من صدمة الانفصال إلى الاستقلال

Lebanon 24
27-01-2026 | 14:18
بعد الخمسين.. دليلكِ للعبور بسلام من صدمة الانفصال إلى الاستقلال
بعد الخمسين.. دليلكِ للعبور بسلام من صدمة الانفصال إلى الاستقلال photos 0
يُعد "طلاق منتصف العمر" (أو ما يُعرف بالطلاق الرمادي) تجربة إنسانية شديدة التعقيد، تتقاطع فيها التحولات العاطفية مع الرغبة في التحرر من قوالب الرتابة. ففي المرحلة الممتدة بين أواخر الأربعينيات وأوائل الستينيات، يجد الكثير من الأزواج أنفسهم أمام تساؤلات وجودية تدفعهم لإنهاء زيجات استمرت لعقود بحثاً عن نمو شخصي جديد.

لماذا ينهار الاستقرار فجأة؟

كشف تحقيق لصحيفة "إندبندنت" البريطانية (أواخر 2025) أن هذا النوع من الطلاق لا يحدث غالباً بسبب خلافات حادة ومفاجئة، بل نتيجة "انزلاق تدريجي" نحو الفتور والروتين. وتلعب عوامل مثل "الانفصال الصامت"، وهيمنة الواجبات الأسرية على حساب الحميمية، دوراً محورياً في تآكل العلاقة.

وتشير ليزا كالدويل، مؤسسة منظمة "ساس فور وومن"، إلى أن "أزمة منتصف العمر" هي المحرك الخفي لهذا الانهيار؛ حيث يدرك الفرد فجأة أنه قطع نصف عمره دون وعي كافٍ باختياراته، مما يولد رغبة جامحة في التغيير.

بالأرقام: صعود "الطلاق الرمادي"

-109%: نسبة ارتفاع حالات الطلاق بين البالغين فوق سن الخمسين (حسب مركز بيو للأبحاث).
-13.3%: نسبة النساء اللواتي يبلغن عن تعرضهن لأزمة منتصف العمر بين سن 38 و50 عاماً.


خارطة طريق للتعافي والعبور

تقترح الخبيرة ليزا كالدويل 9 خطوات أساسية للمرأة (والرجل) لمواجهة هذه المرحلة وتحويلها إلى انطلاقة متوازنة:

1. بناء شبكة دعم: الاستعانة ببيئة اجتماعية وقانونية ومادية ترفع المعنويات وتوفر الأمان.
2. المحاولة الأخيرة: استكشاف إمكانية الإصلاح مع الشريك؛ فالفشل في المحاولة الأخيرة يمنح طمأنينة لاحقاً بأنك فعلت كل ما بوسعك.
3. الجهوزية القانونية والمالية: توثيق المستندات والاحتفاظ بنسخ آمنة لتجنب التوتر أثناء تقسيم الممتلكات.
4. الاستقلال المالي: البدء بفتح حسابات بنكية منفصلة لتعزيز الشعور بالسيطرة والأمان.
5. تطوير المسار المهني: إعادة تقييم الوضع الوظيفي، وتحديث السيرة الذاتية، أو تعلم مهارات جديدة لضمان الاستقرار المادي.
6. التسوية الودية: تفضيل الوسطاء المختصين لحل النزاعات بعيداً عن صراعات المحاكم الطويلة.
7. حماية الأطفال: تجنيب الأبناء (مهما كانت أعمارهم) أعباء الخلافات، والصدق معهم بشأن استمرار دور الوالدين.
8. الاستثمار في الصحة: الالتزام بالنشاط البدني والغذاء الصحي؛ فالجسم السليم هو السند الأول في مواجهة ضغوط النفس.
9. تقبّل البدايات الجديدة: الإيمان بأن الطلاق، رغم ألمه، قد يكون بداية لبناء حياة أكثر صدقاً وعلاقات اجتماعية أعمق.

(الجزيرة)
