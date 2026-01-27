تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-1
o
بشري
7
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
"أبو الولاد اتجوز".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بمنشور لافت عن طليقها (صورة)
Lebanon 24
27-01-2026
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
المصرية
زينة رسالة لافتة رجّح متابعون أنها تحمل تلميحاً بزواج الفنان
أحمد عز
من امرأة من خارج الوسط الفني.
وقالت زينة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام:" "باركوا لأبو الولدين تزوّج من مساعدته.. بذلك ستؤدي عملها بضمير أكثر، كما أنه سيوفّر المرتب، خطة في منتهى الذكاء".
ولم تُسمِّ زينة في منشورها أي شخص بعينه، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بين جمهورها.
ويأتي هذا الجدل متزامناً مع صدور حكم قضائي جديد، إذ ألزمت محكمة استئناف الأسرة
العليا في مصر
الفنان أحمد عز بسداد مبلغ 30 ألف جنيه شهرياً كأجرة خدم لصالح زينة، في دعوى أقامتها الأخيرة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتستمر الدعاوى القضائية المنعقدة بين الطرفين ، بعد أن حصلت زينة على أحكام قضائية خلال الأيام الماضية تلزم أحمد عز بدفع مبالغ شهرية كنفقة من أجل التوأم أو ما يتعلق بهما.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة تُلزم طليقها بدفع نفقات أجرة عاملة منزلية لنجليها (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُلزم طليقها بدفع نفقات أجرة عاملة منزلية لنجليها (صورة)
28/01/2026 09:09:32
28/01/2026 09:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه الكلمات.. فنانة تثير الجدل برسالة غير مباشرة لطليقها (صورة)
Lebanon 24
بهذه الكلمات.. فنانة تثير الجدل برسالة غير مباشرة لطليقها (صورة)
28/01/2026 09:09:32
28/01/2026 09:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
بعد اكتشافها زواجه من أخرى.. فنانة شهيرة تطل مع زوجها مُجددا وتُثير الجدل (صورة)
28/01/2026 09:09:32
28/01/2026 09:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
28/01/2026 09:09:32
28/01/2026 09:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
العليا في مصر
منتهى ال
أحمد عز
المصرية
العليا
العلي
مصرية
مصري
قد يعجبك أيضاً
انطلاق أسبوع باريس للأزياء الراقية.. انسحاب لـ"فالي" وعرض تاريخي لـ"ديور"
Lebanon 24
انطلاق أسبوع باريس للأزياء الراقية.. انسحاب لـ"فالي" وعرض تاريخي لـ"ديور"
23:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الخمسين.. دليلكِ للعبور بسلام من صدمة الانفصال إلى الاستقلال
Lebanon 24
بعد الخمسين.. دليلكِ للعبور بسلام من صدمة الانفصال إلى الاستقلال
14:18 | 2026-01-27
27/01/2026 02:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"الفوليوفيلين".. صيحة تجميلية لامتلاء البشرة: هل ينهي عصر الحقن؟
Lebanon 24
"الفوليوفيلين".. صيحة تجميلية لامتلاء البشرة: هل ينهي عصر الحقن؟
12:03 | 2026-01-27
27/01/2026 12:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسة ترامب بشأن المهاجرين تتسبّب في بكاء نتالي بورتمان
Lebanon 24
سياسة ترامب بشأن المهاجرين تتسبّب في بكاء نتالي بورتمان
09:45 | 2026-01-27
27/01/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
07:35 | 2026-01-27
27/01/2026 07:35:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان.. متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان.. متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:10 | 2026-01-27
27/01/2026 03:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
12:38 | 2026-01-27
27/01/2026 12:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
05:41 | 2026-01-27
27/01/2026 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
05:05 | 2026-01-27
27/01/2026 05:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
11:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2026-01-27
انطلاق أسبوع باريس للأزياء الراقية.. انسحاب لـ"فالي" وعرض تاريخي لـ"ديور"
14:18 | 2026-01-27
بعد الخمسين.. دليلكِ للعبور بسلام من صدمة الانفصال إلى الاستقلال
12:03 | 2026-01-27
"الفوليوفيلين".. صيحة تجميلية لامتلاء البشرة: هل ينهي عصر الحقن؟
09:45 | 2026-01-27
سياسة ترامب بشأن المهاجرين تتسبّب في بكاء نتالي بورتمان
07:35 | 2026-01-27
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
06:30 | 2026-01-27
فجوة جندرية رقمية تهدد وظائف النساء في العالم العربي
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
28/01/2026 09:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
28/01/2026 09:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
28/01/2026 09:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24