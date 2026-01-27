"أبو الولاد اتجوز".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بمنشور لافت عن طليقها (صورة)

نشرت الفنانة زينة رسالة لافتة رجّح متابعون أنها تحمل تلميحاً بزواج الفنان من امرأة من خارج الوسط الفني.



وقالت زينة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام:" "باركوا لأبو الولدين تزوّج من مساعدته.. بذلك ستؤدي عملها بضمير أكثر، كما أنه سيوفّر المرتب، خطة في منتهى الذكاء".

ولم تُسمِّ زينة في منشورها أي شخص بعينه، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بين جمهورها.



ويأتي هذا الجدل متزامناً مع صدور حكم قضائي جديد، إذ ألزمت محكمة استئناف الأسرة الفنان أحمد عز بسداد مبلغ 30 ألف جنيه شهرياً كأجرة خدم لصالح زينة، في دعوى أقامتها الأخيرة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة.



وتستمر الدعاوى القضائية المنعقدة بين الطرفين ، بعد أن حصلت زينة على أحكام قضائية خلال الأيام الماضية تلزم أحمد عز بدفع مبالغ شهرية كنفقة من أجل التوأم أو ما يتعلق بهما.