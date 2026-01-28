عن 35 عاماً... ملكة جمال تخسر معركتها مع مرض السرطان (صورة)

توفيت أندريا أندرادي من ، عن عمر ناهز 35 عامًا، بعد صراع دام تسع سنوات مع سرطان القولون، الذي شُخّص في مرحلته الثالثة عام 2017.



وقال زوجها : "حبي الأبدي. سأراكِ في الآخرة يا حبيبتي".



على الرغم من توقع الأطباء أن تعيش أندريا من ستة أشهر إلى سنتين، تمكنت من العيش تسع سنوات إضافية، حققت خلالها أهدافها وساهمت في مساعدة الآخرين. (ارم نيوز)

Advertisement