15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
عن 35 عاماً... ملكة جمال تخسر معركتها مع مرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
28-01-2026
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت أندريا أندرادي
ملكة جمال
من
كاليفورنيا
، عن عمر ناهز 35 عامًا، بعد صراع دام تسع سنوات مع سرطان القولون، الذي شُخّص في مرحلته الثالثة عام 2017.
وقال زوجها
كريس ويلسون
: "حبي الأبدي. سأراكِ في الآخرة يا حبيبتي".
على الرغم من توقع الأطباء أن تعيش أندريا من ستة أشهر إلى سنتين، تمكنت من العيش تسع سنوات إضافية، حققت خلالها أهدافها وساهمت في مساعدة الآخرين. (ارم نيوز)
