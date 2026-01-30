تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إبداع لبناني في باريس.. إيلي صعب وزهير مراد يرسمان ملامح أناقة ربيع 2026

Lebanon 24
30-01-2026 | 00:38
بلمسة لبنانية ساحرة، خطف المصممان العالميان إيلي صعب وزهير مراد الأنظار في اليوم الثالث من أسبوع باريس للأزياء الراقية، حيث قدما رؤى فنية مبهرة لموسم ربيع وصيف 2026 تمزج بين نوستالجيا الماضي وتطلعات المستقبل.

أطلق إيلي صعب في قصر "شايو" مجموعة مذهبة ضمت حوالي 55 إطلالة استحضرت ثقافة الترف والبذخ التي سادت في سبعينيات القرن الماضي، ممتزجة بالطابع البوهيمي المريح وروح مدينة مراكش، حيث طغت التدرجات المعدنية من الذهبي والبرونزي والفضي العتيق لتشكل توهجاً يستحضر ضوء الشمس، معتمداً على تطريز هندسي وزخارف من الشيفون استلهمت لمساتها من فن "الأرت ديكو" لتمنح الفساتين أناقة معمارية فاخرة.

وفي السياق ذاته، قدم زهير مراد عرضاً مساءً تضمن 45 إطلالة نسجت حواراً بصرياً بين الضوء والظلال لتمثل رؤية لولادة جديدة بعد عصور الظلام، مستوحياً تصاميمه من عصر النهضة الأوروبي مع كورسيهات مخروطية تعود للخمسينيات لنحت الخصور بدقة.
 
وقد تجلت براعة الحرفيين في التطريز الباروكي المنفذ يدوياً على خامات الدوشيس والميكادو والشيفون، حيث تدرجت الألوان من الظلال العميقة الداكنة إلى ألوان الباستيل الشفافة، في رسالة أمل تستحضر عالماً مشرقاً يطل بعد ليل طويل، لتؤكد هذه العروض مجدداً ريادة الإبداع العربي في منصات الموضة العالمية.

