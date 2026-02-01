تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بعد خضوعها لعملية تجميل.. داليا البحيري توجّه رسالة لجمهورها
Lebanon 24
01-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تعليقها الأول على إعلانها خضوعها لعملية شد للوجه، نشرت الفنانة
داليا البحيري
على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة قسمتها لقسمين الأول ما قبل عملية التجميل، والثاني بعده، كشفت من خلالها الفرق بين الحالتين، ولماذا ظهرت مؤخرًا بدون مكياج، كما وجّهت رسالة شكر لكل من اطمأن عليها سواء من داخل الوسط أو خارجه.
وعلّقت داليا على الصورة قائلة: "أكيد مش سهل على أي واحدة خصوصا لو ممثلة إنها تظهر من غير مكياج أو أي تجميل، لكن حبيت أشارك تجربتي معاكم بكل مصداقية وشفافية، وشكرًا من كل قلبي على الدعم والكلمات
الطيبة
اللي غمرتوني بيها، بجد ممتنة جدا لكل كلمة
طبطبة
وكل إحساس صادق وصلني منكم".
وأضافت: "شكرا من كل قلبي على الدعم والكلمات الطيبة اللي غمرتوني بيها، أنا حقيقي ممتنة جدًا لكل كلمة طبطبة وكل دعم، وده شكلي قبل وبعد عملية شد الوجه العميق Deep plane facelift".
داليا البحيري تكشف عن خضوعها لعملية تجميل
Lebanon 24
داليا البحيري تكشف عن خضوعها لعملية تجميل
02/02/2026 07:44:57
02/02/2026 07:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا توجّه رسالة إلى جمهورها.. هذا مضمونها
Lebanon 24
إليسا توجّه رسالة إلى جمهورها.. هذا مضمونها
02/02/2026 07:44:57
02/02/2026 07:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاستقالة.. الزمالك يوجه رسالة لمدربه
Lebanon 24
بعد الاستقالة.. الزمالك يوجه رسالة لمدربه
02/02/2026 07:44:57
02/02/2026 07:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
02/02/2026 07:44:57
02/02/2026 07:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا البحيري
الطيبة
الطيب
بيت أ
طبطبة
توني
طبطب
بملابس كاجوال ضيقة.. زين قطامي تبرز حملها
Lebanon 24
بملابس كاجوال ضيقة.. زين قطامي تبرز حملها
13:43 | 2026-02-01
01/02/2026 01:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها... بيونسيه تخسر 10 ملايين متابع
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها... بيونسيه تخسر 10 ملايين متابع
09:30 | 2026-02-01
01/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
زيت بذور اليقطين.. "الذهب الأخضر" الذي يعيد الحياة للشعر المتساقط
Lebanon 24
زيت بذور اليقطين.. "الذهب الأخضر" الذي يعيد الحياة للشعر المتساقط
03:14 | 2026-02-01
01/02/2026 03:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دورتك الشهرية "بوصلة" لتعزيز أدائك المهني واتخاذ القرارات الشجاعة
Lebanon 24
دورتك الشهرية "بوصلة" لتعزيز أدائك المهني واتخاذ القرارات الشجاعة
02:24 | 2026-02-01
01/02/2026 02:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
03:45 | 2026-02-01
01/02/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
07:10 | 2026-02-01
01/02/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
05:12 | 2026-02-01
01/02/2026 05:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
10:50 | 2026-02-01
01/02/2026 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
13:43 | 2026-02-01
بملابس كاجوال ضيقة.. زين قطامي تبرز حملها
09:30 | 2026-02-01
بعد فضيحة زوجها... بيونسيه تخسر 10 ملايين متابع
05:36 | 2026-02-01
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
03:14 | 2026-02-01
زيت بذور اليقطين.. "الذهب الأخضر" الذي يعيد الحياة للشعر المتساقط
02:24 | 2026-02-01
دورتك الشهرية "بوصلة" لتعزيز أدائك المهني واتخاذ القرارات الشجاعة
23:00 | 2026-01-31
هيفاء وهبي وأنغام.. أسود واحد وأسلوبان متناقضان في باريس
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
02/02/2026 07:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
02/02/2026 07:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
02/02/2026 07:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
