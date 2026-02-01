تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

بعد خضوعها لعملية تجميل.. داليا البحيري توجّه رسالة لجمهورها

Lebanon 24
01-02-2026 | 23:00
بعد خضوعها لعملية تجميل.. داليا البحيري توجّه رسالة لجمهورها
بعد خضوعها لعملية تجميل.. داليا البحيري توجّه رسالة لجمهورها photos 0
في تعليقها الأول على إعلانها خضوعها لعملية شد للوجه، نشرت الفنانة داليا البحيري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة قسمتها لقسمين الأول ما قبل عملية التجميل، والثاني بعده، كشفت من خلالها الفرق بين الحالتين، ولماذا ظهرت مؤخرًا بدون مكياج، كما وجّهت رسالة شكر لكل من اطمأن عليها سواء من داخل الوسط أو خارجه.

وعلّقت داليا على الصورة قائلة: "أكيد مش سهل على أي واحدة خصوصا لو ممثلة إنها تظهر من غير مكياج أو أي تجميل، لكن حبيت أشارك تجربتي معاكم بكل مصداقية وشفافية، وشكرًا من كل قلبي على الدعم والكلمات الطيبة اللي غمرتوني بيها، بجد ممتنة جدا لكل كلمة طبطبة وكل إحساس صادق وصلني منكم".

وأضافت: "شكرا من كل قلبي على الدعم والكلمات الطيبة اللي غمرتوني بيها، أنا حقيقي ممتنة جدًا لكل كلمة طبطبة وكل دعم، وده شكلي قبل وبعد عملية شد الوجه العميق Deep plane facelift".
