المرأة
إليسا تشارك فيديو من شوارع تورونتو وتعبر عن سعادتها بالتواجد في كندا
Lebanon 24
06-02-2026
|
09:21
photos
نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو من شوارع مدينة
تورونتو
، معبرة عن ترحيبها بالمدينة وسط أجواء شتوية باردة، حيث بدت مرتدية معطفًا طويلًا وقبعة صوفية دافئة.
وعلّقت إليسا على الفيديو بعبارة "Hello Toronto" مع رمز
العلم
الكندي ووجه مبتسم، مما يعكس حماستها وسعادتها بالتواجد في
كندا
.
