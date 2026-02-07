اعترفت بعلاقتها برجل متزوّج... فنانة تتحدّث عن أوّل قبلة مع تامر حسني: كنت أناديه بـبابي

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
اعترفت بعلاقتها برجل متزوّج... فنانة تتحدّث عن أوّل قبلة مع تامر حسني: كنت أناديه بـ"بابي"
Lebanon 24
07-02-2026
|
09:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترفت الفنانة
جليلة
بأنّها أحبّت أحد الرجال المتزوجين، وعدم ممانعتها بأنّ تكون زوجة ثانية.
ولمّحت جليلة خلال حلولها ضيفةً على برنامج "المؤثر الحقيقي" مع الإعلامية
ريما كركي
،
إلى احتمال زواجها هذا الصيف.
وكشفت تفاصيل علاقتها السابقة بالفنان المصري
تامر حسني
، وأكّدت أنه كان أول من اعترف لها بحبه، واستعرضت محتوى آخر رسالة بينهما، إضافة إلى آخر لقاء جمعهما بعد
يوم واحد
فقط من زواجه.
وقالت إنها تعرّفت إليه عبر صديق مشترك في دبي، قبل أن تتطور العلاقة سريعاً. وتحدثت عن أول قبلة بينهما في
البحرين
، موضحة أنها كانت على خدها، كما كشفت أنها كانت تحفظ اسمه على هاتفها بـ"بابي"، لكونها كانت ترى فيه السند والأمان. (لها)
