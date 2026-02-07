اعترفت بعلاقتها برجل متزوّج... فنانة تتحدّث عن أوّل قبلة مع تامر حسني: كنت أناديه بـبابي

اعترفت الفنانة بأنّها أحبّت أحد الرجال المتزوجين، وعدم ممانعتها بأنّ تكون زوجة ثانية.

ولمّحت جليلة خلال حلولها ضيفةً على برنامج "المؤثر الحقيقي" مع الإعلامية ، إلى احتمال زواجها هذا الصيف.

وكشفت تفاصيل علاقتها السابقة بالفنان المصري ، وأكّدت أنه كان أول من اعترف لها بحبه، واستعرضت محتوى آخر رسالة بينهما، إضافة إلى آخر لقاء جمعهما بعد فقط من زواجه.وقالت إنها تعرّفت إليه عبر صديق مشترك في دبي، قبل أن تتطور العلاقة سريعاً. وتحدثت عن أول قبلة بينهما في ، موضحة أنها كانت على خدها، كما كشفت أنها كانت تحفظ اسمه على هاتفها بـ"بابي"، لكونها كانت ترى فيه السند والأمان. (لها)