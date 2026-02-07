تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

احذري "فخ الدفء".. الماء الساخن يدمر شعركِ وهذه هي البدائل الآمنة

Lebanon 24
07-02-2026 | 16:56
A-
A+
احذري فخ الدفء.. الماء الساخن يدمر شعركِ وهذه هي البدائل الآمنة
احذري فخ الدفء.. الماء الساخن يدمر شعركِ وهذه هي البدائل الآمنة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اشتداد البرودة، يميل الكثيرون إلى استخدام الماء الساخن جداً أثناء الاستحمام بحثاً عن الدفء، إلا أن خبراء العناية بالشعر يحذرون من أن هذه العادة قد تكون "السبب الأول" وراء تضرر الشعر وفقدان حيويته، محولين لحظات الاسترخاء إلى خطر يهدد بصيلات الشعر.

تكمن الخطورة الأساسية في أن الماء الساخن يعمل على إذابة وتجريد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية الضرورية (الزهم) التي تعمل كدرع واقٍ للشعر. هذا الفقدان المفاجئ يؤدي إلى جفاف الجلد، مما قد يسبب حكة مستمرة وظهور القشرة، فضلاً عن جعل الشعر باهتاً وهشاً وسهل التكسر نتيجة تفتح مسام الشعر بشكل مفرط وفقدان الرطوبة الداخلية.

وينصح المتخصصون بضرورة استبدال الماء الساخن بالماء الفاتر (الدافئ قليلاً) عند غسل الشعر، مع الحرص على شطفه في المرة الأخيرة بماء بارد؛ فهذه الخطوة تساعد على إغلاق مسام الشعر والحفاظ على اللمعان والقوة. كما يُفضل تدليك فروة الرأس بلطف لتعزيز الدورة الدموية، وتجنب استخدام المجففات الحرارية مباشرة بعد الاستحمام الدافئ لتقليل الإجهاد الحراري الذي يتعرض له الشعر في فصل الشتاء.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عند شرب الماء الساخن.. هذا ما سيحصل لجسمكم
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري يحذر "قسد" من استهداف الأهالي الراغبين بالخروج عبر الممرات الآمنة في حلب
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله يحذّر من التخلي عن "لجنة الميكانيزم" دون بديل يحمي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرفي على الفيتامين "المظلوم" والسر الحقيقي وراء كثافة الشعر
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الدورة

ساسي

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-02-08
Lebanon24
04:12 | 2026-02-08
Lebanon24
03:06 | 2026-02-08
Lebanon24
01:38 | 2026-02-08
Lebanon24
23:00 | 2026-02-07
Lebanon24
12:23 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24