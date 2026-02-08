تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

سنتيا خليفة عائدة إلى الدراما.. وهذا ما كشفته

Lebanon 24
08-02-2026 | 01:38
تواصل النجمة سنتيا خليفة تصوير مشاهدها في مسلسل "فرصة أخيرة" المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2026.

وتؤدي سنتيا دورا محوريا من خلال شخصية "فريدة"، زوجة رجل الأعمال الذي يجسده الفنان طارق لطفي، حيث تشكل الشخصية نقطة تحول أساسية في مسار الأحداث وأحد ركائز الخط الدرامي للعمل.

وفي تصريحات صحافية، قال طارق لطفي إن مشاركة سنتيا خليفة تمثل إضافة مهمة للمسلسل، مشيرا إلى أن حضورها وأداءها ساهما في تعزيز الخط الدرامي، وأن كيمياء الأداء بينهما انعكست على قوة العمل وزادت من ترقب الجمهور.

من جهتها، أوضحت سنتيا خليفة أن "فرصة أخيرة" يشكل عودتها إلى الدراما الرمضانية المصرية بعد غياب ثلاثة أعوام، معتبرة أن الدور كان تحديا خاصا وفرصة لتقديم أداء متكامل مستفيدة من خبراتها في الأعمال العالمية.

وتدور قصة المسلسل حول قاضٍ نزيه يؤدي دوره محمود حميدة، يواجه اختبارا قاسيا بعد خطف حفيدته لإجباره على خيانة مبادئه، فيختار التمسك بالقانون مهما كان الثمن، قبل أن يفتح قراره بابا من الانتقامات.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب محمود حميدة وطارق لطفي كل من محمود البزاوي، علي الطيب، ندى موسى، عمرو صالح، نادين، عايدة رياض. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عادل سلامة.
